Сколько лет грозит задержанным участникам беспорядков в Грузии

Генеральная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения 13 участникам штурма президентского дворца, произошедшего 4 октября.

Как сообщил на брифинге заместитель генпрокурора страны Амиран Гулуашвили, задержанным грозит наказание вплоть до девяти лет лишения свободы, передает Day.Az.

По словам Гулуашвили, всем задержанным инкриминируются преступления по подпункту "а" второй части статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей попытку захвата стратегического или особо важного объекта, совершённую группой лиц. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение сроком от двух до четырёх лет. Кроме того, фигурантам дела предъявлено обвинение и по второй части статьи 225 УК - участие в групповом насилии, за что предусмотрено наказание до девяти лет заключения.

Напомним, 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, оппозиционные силы организовали в Тбилиси акцию протеста. Лидеры митинга со сцены призвали сторонников "завладеть ключами от президентского дворца". После этого часть толпы направилась к резиденции, где протестующие сломали ограждения. Однако силовые структуры применили водомёты и слезоточивый газ, отбросив демонстрантов.

В ночь на 5 октября полиция задержала пятерых организаторов беспорядков, обвинённых в призывах к насильственному свержению власти и организации массовых беспорядков. Всем им грозит до девяти лет лишения свободы. На следующий день МВД Грузии сообщило о задержании ещё 13 участников столкновений, а также объявило в розыск двоих опознанных участников акции.