В следующем месяце в Азербайджане будет один короткий рабочий день

В Азербайджане 7 ноября будет сокращённый рабочий день.

Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием Дня Победы 8 ноября, 7 ноября (пятница) по всей стране рабочий день будет короче.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Таким образом, 7 ноября в государственных и частных учреждениях рабочее время будет на один час меньше, чем обычно.