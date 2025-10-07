https://news.day.az/society/1786404.html В следующем месяце в Азербайджане будет один короткий рабочий день - ДАТА В Азербайджане 7 ноября будет сокращённый рабочий день. Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием Дня Победы 8 ноября, 7 ноября (пятница) по всей стране рабочий день будет короче. Согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
В следующем месяце в Азербайджане будет один короткий рабочий день - ДАТА
В Азербайджане 7 ноября будет сокращённый рабочий день.
Как сообщает Day.Az, в связи с празднованием Дня Победы 8 ноября, 7 ноября (пятница) по всей стране рабочий день будет короче.
Согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Таким образом, 7 ноября в государственных и частных учреждениях рабочее время будет на один час меньше, чем обычно.
