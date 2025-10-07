Глобальный сбой в работе Steam

Сбой в работе платформы Steam наблюдается в РФ и других странах.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его данным, большинство жалоб поступило от пользователей из США (более 38 тыс.) 66% пожаловавшихся пользователей отметили проблемы с подключением к серверу, 21% - сбой при входе в личный кабинет, 13% - сбой в работе сайта.

По информации на 20:50 по бакинскому времени, за час на работу платформы пожаловались и пользователи из Азербайджана. Многие сообщили об общем сбое сервиса.

Неполадки в работе платформы также были зарегистрированы в Великобритании, Германии, Канаде и ряде других стран.

1 октября сообщалось, что некоторые пользователи платформы Steam потребовали от Valve пересмотреть действующую систему регионального ценообразования. Геймеры из ряда государств выразили недовольство, утверждая, что стоимость игр в их регионах оказывается завышенной на 20-30% по сравнению с ценами в США.