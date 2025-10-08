Роберт Кочарян снова в эфире

Автор: Мехти Ахмедзаде

Экс-президент Армении Роберт Кочарян организовал очередную бессмысленную пресс-конференцию, где выступил с порцией свежих абсурдных заявлений, желая доказать, что именно он, якобы, понимает, как должна выглядеть политика РА. Согласно новым "доводам" Кочаряна, США получили контроль над будущим транспортным коридором и шанс выставить Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию, Азербайджан же получил право на коридор, ликвидацию Минской группы и отмену поправки № 907, а вот Армения - "не получила ничего". В дополнение он высмеял Пашиняна за "фотографию в Белом доме", назвав премьер-министра декорацией за столом переговоров.

Само собой, Кочарян - это типичный пример идиота, чья собственная биография полна чередой провалов. При этом он умудряется в 100500-й раз строить картину, в которой Армения - вечная "жертва", окружённая врагами и лишённая возможности влиять на события. Хотя все прекрасно знают и помнят, что именно его годы у власти (на ряду с оккупацией азербайджанских территорий) превратили страну в слабое и неэффективное образование, чьи предложения никто не воспринимает всерьёз. Разговоры о том, что Ереван ничего не получил, во-первых, ложные, во-вторых, показывают неспособность Кочаряна мыслить дипломатически. Десятилетия его калечащей деятельности тому свидетельство.

Пока Робик Седракович рассказывает о том, кто выиграл и кто проиграл, стоит напомнить элементарную вещь: Армения совсем не оказалась на обочине и никто ее "не обманул". Напротив, у страны, несмотря на ее темное прошлое, оккупационную политику, вражду и другие преступления против человечности, благодаря Азербайджану появилась возможность выйти из экономического тупика, в который она сама себя загнала потому, что блокировала любые реальные проекты, делая ставку на конфронтацию и мифы.

Что касается любви Пашиняна к фотографиям, селфи и соцсетям, то возмущения Кочаряна не удерживают никакой критики, ибо фото в Белом доме - элемент протокола. Во-вторых, потому что он сам хвастается своими старыми снимками с американскими лидерами, хотя прекрасно знает: эти кадры никогда не превращались в реальные политические выгоды для Армении. Получается, что бывший президент обвиняет нынешнего премьера ровно в том, что сам делал сам - сводил внешнюю политику к красивым картинкам. Разница лишь в том, что у Пашиняна мозги заработали, а у Кочаряна так и не появились.

Сегодня вся система, выстроенная Кочаряном и его соратниками раздроблена и никто в Армении ее не поддерживает. Напротив, армяне его настолько ненавидят, что были согласны вновь избрать человека, проигравшего войну. Понятное дело, что при любом раскладе Пашинян ее никогда не выиграл бы. Тем не менее, это говорит о многом. Система, основанная на коррумпированных кланах, оккупации чужих территорий и полном игнорировании реалий международного права - вот оно, наследие Кочаряна. И оно себя давно исчерпало.

Реалии таковы, что Азербайджан предлагает миру коридоры, энергетику, логистику и реальные перспективы. А Армения, сформированная политиками вроде Кочаряна, принесла лишь хаос, зависимость от внешних сил и бесконечные внутренние кризисы. Поэтому не надо, неуважаемый Роберт Седракович, удивляться чему-то. Удивительного ничего тут нет. Ты сам все сделал.

Роберт Кочарян - это политический труп, чьё правление стало для Армении синонимом стагнации и упадка. И он сегодня осмеливается учить других, как надо вести переговоры, хотя сам никогда не смог добиться для своей страны ни прочного мира, ни реального развития. Его нынешние заявления ворчание человека, которого давно вычеркнули из игры. Самое точное определение для Кочаряна сегодня - это не "экс-президент", а обломок прошлого, бесполезный и забытый даже собственной страной.