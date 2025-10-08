https://news.day.az/world/1786525.html Военные Пакистана подверглись нападению у афганской границы - более 10 погибших На границе с Афганистаном совершено нападение на военный конвой Пакистана, погибли 9 солдат и 2 офицера. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters. Ответственность за нападение взяли на себя местные бойцы Талибана. Отметим, в последние месяцы "Техрик-е-Талибан Пакистан" активизировал атаки на силы безопасности Пакистана.
Военные Пакистана подверглись нападению у афганской границы - более 10 погибших
На границе с Афганистаном совершено нападение на военный конвой Пакистана, погибли 9 солдат и 2 офицера.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
Ответственность за нападение взяли на себя местные бойцы Талибана.
Отметим, в последние месяцы "Техрик-е-Талибан Пакистан" активизировал атаки на силы безопасности Пакистана. Официальный Исламабад утверждает, что члены вооружённой группировки используют соседний Афганистан для подготовки и планирования нападений на Пакистан, а Индия поддерживает их финансированием. Однако обе страны отвергают эти обвинения.
