Военные Пакистана подверглись нападению у афганской границы

На границе с Афганистаном совершено нападение на военный конвой Пакистана, погибли 9 солдат и 2 офицера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Ответственность за нападение взяли на себя местные бойцы Талибана.

Отметим, в последние месяцы "Техрик-е-Талибан Пакистан" активизировал атаки на силы безопасности Пакистана. Официальный Исламабад утверждает, что члены вооружённой группировки используют соседний Афганистан для подготовки и планирования нападений на Пакистан, а Индия поддерживает их финансированием. Однако обе страны отвергают эти обвинения.