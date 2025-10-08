Смертельная авария на пути со свадьбы

В Сальянском районе произошла серьёзная авария со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространённую Министерством по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в селе Ёлусти Сальянского района. Легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в автомойку, в результате чего возник пожар.

В огне пострадали: горящие части автомобиля, деревянные элементы кровли автомойки общей площадью 120 м² (повреждено около 3 м²), а также проходящий по внешней стене электрический кабель длиной 2 погонных метра.

Во время осмотра места происшествия был обнаружен обгоревший труп водителя, который передан в соответствующие органы. Остальная часть объекта была спасена от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной охраны.

Сообщается, что погибшим оказался 38-летний Эмиль Азизов, житель села Гарабаглы Сальянского района. Эмиль был музыкантом. Вечером предыдущего дня он участвовал в свадьбе в Агджабеди и, возвращаясь ночью в свой район на автомобиле "Mercedes", попал в тяжёлую аварию.

По факту происшествия продолжается расследование.