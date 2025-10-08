Новый фильм с Джеки Чаном снимут в городах бывшего СССР

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы "Доспехи Бога" на территории Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило местное издание Qaz Inform со ссылкой на заявление студии Sәlem Entertainment.

Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете, но известно, что к своей роли вернется легендарный Джеки Чан, который исполнял главную роль во всех частях боевика. Кроме того, известно, что Чан лично посещал Казахстан, чтобы осмотреть локации и обсудить проект.

Предыдущая часть главной франшизы в карьере Джеки - "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" - вышла в прокат в 2012 году, став самой кассовой серией.