Шок для турецкого шоу-бизнеса - Масштабная операция против знаменитостей

Сегодня утром в Турции прошла масштабная операция, вызвавшая большой резонанс в шоу-бизнесе. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Жандармерии Стамбула одновременно провели рейды по нескольким адресам, в ходе которых были задержаны многие известные артисты, блогеры и актеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в результате операции задержаны 19 человек. Среди них - одни из самых популярных звезд Турции: Ирем Дериджи, Хадисе, Дилан Полат, Симге Сагын, Беррак Тюзюнатач и Кубилай Ака.

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "употребление наркотических или стимулирующих веществ". По распоряжению прокуратуры у ряда знаменитостей - среди них Хадисе, Ирем Дериджи, Кубилай Ака, Каан Йылдырым, Демет Эвгар, Беррак Тюзюнатач и Мерт Языджиоглу - должны быть взяты показания и образцы крови.

Кроме того, в отношении известных личностей начато отдельное расследование по обвинению в "пропаганде употребления наркотиков". Генеральная прокуратура Стамбула уточнила, что на данном этапе в отношении задержанных мера пресечения в виде ареста не применялась.

Новость об операции стремительно стала главной темой в турецких соцсетях. Общественность и мир шоу-бизнеса страны потрясены этим неожиданным событием.

Список задержанных знаменитостей:

Ирем Дериджи, Кубилай Ака, Каан Йылдырым, Хадисе Ачыкгёз, Беррак Тюзюнатач, Дуйгу Озаслан Мутаф, Демет Эвгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин, Озге Озпиринджи, Мерт Языджиоглу, Фейза Алтун, Дерин Талу, Дерен Талу, Зийнет Салы, Бирдже Акалай, Метин Акдюльгер, Джерен Морай Орджан, Дилан Полат и Энгин Полат.

В ближайшие дни ожидаются новые заявления о подробностях операции и ходе следствия.