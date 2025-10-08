Итальянская арт-полиция изъяла десятки подделок с выставки Дали

Спецподразделение итальянской полиции по защите культурного наследия (Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) изъяло 21 произведение искусства с крупной выставки в Парме, посвященной Сальвадору Дали. Правоохранители заподозрили, что полотна были ошибочно приписаны испанскому сюрреалисту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, всего через несколько дней после открытия экспозиции под названием "Дали: между искусством и мифом" в палаццо Тараскони арт-полиция конфисковала предполагаемые подделки, в числе которых значатся рисунки, гобелены и гравюры.

Сомнения в подлинности работ возникли еще в январе текущего года. Сотрудники римского подразделения карабинеров по защите культурного наследия провели плановую проверку выставки, когда она экспонировалась в Музее истории пехоты в итальянской столице. Их насторожило то, что организаторы решили выставить только литографии, постеры и рисунки Дали, плюс несколько статуй и предметов из частных коллекций, но ни одной картины или чего-то действительно значимого, что бы могло привлечь внимание, в экспозиции представлено не было.

Карабинеры поделились своими подозрениями с Фондом Гала-Сальвадора Дали, базирующемуся в Фигерасе (Каталония). Эта культурная организация, которая управляет и защищает интеллектуальную собственностью художника в Испании и любой другой стране, также высказала критические замечания относительно подлинности выставляемых в Италии произведений.

Дальше все развивалось стремительно. Полиция направила в фонд фотографии произведений, которые приписываются Дали. В фонде согласились, что "что-то не сходится", и отправили в Рим команду экспертов. По словам старшего офицера, ведущего расследование, Диего Польо, испанцы "также обнаружили несостыковки", и на основе этого прокурор Рима выдал ордер на изъятие 21 работы.

"Теперь мы приступим к техническим и научным анализам, чтобы установить, являются ли эти произведения подлинными", - подчернул Польо, пояснив, что расследование находится на предварительной стадии, и пока никому не были предъявлены конкретные обвинения.

Итальянская арт-полиция, которая была основана в 1969 году, регулярно сталкивается с делами, связанными с подделками работ известных мировых художников, которые продаются или выставляются.

Сальвадор Дали - один из художников, чьи работы наиболее часто подделывают в мире, наряду с Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. В 2015-м в Национальной галерее Лондона была даже проведена выставка, где все картины были фальшивками. "Оригиналы" Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Альберто Джакометти, Малевича и других художников пытались в свое время сбыть мошенники. Выставка экспонатов проходила под эгидой британской полиции, оказавшей помощь в организации мероприятия.

Спустя 10 лет ситуация на рынке подделок приобрела почти неконтролируемые, глобальные масштабы. Причем данный тренд касается не только современного искусства, которое занимает лидирующие позиции в этом сегменте, но и бессмертной классики. Чаще всего подделки выявляются только тогда, когда они попадают на выставки в известных музеях, но есть и заметные исключения из этого правила.

Так, в конце 2024 года арт-карабинеры раскрыли преступную сеть, которая создавала сложные копии работ известных мировых художников, включая Бэнкси, Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола и Густава Климта. Под следствие попали 30 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Всего было обнаружено шесть мастерских - две в Тоскане, одна в Венеции и три в других странах Европы. В них создавались подделки, которые впоследствии сбывались через онлайн-аукционы. К "шедеврам" прилагались фальшивые сертификаты подлинности. В общей сложности полиция изъяла более 2100 поддельных работ с потенциальной рыночной стоимостью около 200 млн евро.