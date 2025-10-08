Приморский национальный парк получил международную награду Green Flag Award

Приморский национальный парк получил престижную международную награду Green Flag Award.

Как передает Day.Az, эта награда считается одной из ведущих мировых систем оценки управления парками. Она оценивает эффективность работы парков по множеству показателей, включая сохранение зелёных зон, чистоту и безопасность, состояние инфраструктуры, доступность для всех групп населения и другие аспекты.

Программа Green Flag Award была создана в 1996 году и сегодня действует более чем в 20 странах, представляя собой международную систему экологической оценки.

Кандидатура Приморского национального парка проходила международную проверку, включающую несколько этапов. Эксперты провели детальное исследование и мониторинг почти по 30 критериям непосредственно на территории парка, оценивая качество управления, экологическую политику и уровень обслуживания посетителей.

Стоит отметить, что в прошлом году Приморский национальный парк уже был отмечен международной наградой International Large Urban Parks Award в Нидерландах за уникальность, высокую экологическую и общественную ценность, а также успехи в поддержании и охране территории.