Ночное небо озарит метеорный поток Дракониды

Метеорный поток Дракониды будет активен 8-9 октября.

Как передает Day.Az в пресс-службе Бакинского государственного университета (БГУ) сообщили, что согласно информации, предоставленной кафедрой астрофизики физического факультета, источником этого потока является комета 21P/Джакобини-Циннера. Эта комета, открытая французским астрономом Мишелем Джакобини в 1900 году и повторно обнаруженная немецким астрономом Эрнстом Циннером в 1913 году, обращается вокруг Солнца с периодом 6,6 года. Поскольку поток пыли и газа, выбрасываемый кометой на каждом обороте, пересекает орбиту Земли, мы наблюдаем его как метеорный поток.

В отличие от других метеорных потоков, Дракониды движутся очень медленно и оставляют на небе яркие, продолжительные световые следы. Обычно их активность невелика - около 5 метеоров в час. Скорость метеоров Дракониды очень мала - около 20 км/ч. Этот метеорный поток известен своими внезапными вспышками: например, в 1926, 1933, 1946 и 2011 годах наблюдатели регистрировали тысячи метеоров в час.

В этом году ожидается, что пик активности Драконид придется на вечер с 8 на 9 октября, особенно между 19:30 и 23:00.