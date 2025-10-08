В Баку оштрафовали известный ресторан

В Баку оштрафован ресторан "Dolunay".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, причиной штрафа стало размещение рекламного щита на открытой площадке без соответствующего разрешения.

Государственное агентство по рекламе составило в отношении владельца заведения административный протокол по статье 428.7.1 Кодекса об административных проступках.

Суд установил, что владелец объекта нарушил требования Закона о рекламе, не получив разрешение на установку рекламы заранее.

По решению суда должностное лицо заведения оштрафовано на 1 500 манатов.