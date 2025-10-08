https://news.day.az/society/1786517.html В Баку оштрафовали известный ресторан - ПРИЧИНА В Баку оштрафован ресторан "Dolunay". Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, причиной штрафа стало размещение рекламного щита на открытой площадке без соответствующего разрешения.
В Баку оштрафовали известный ресторан - ПРИЧИНА
В Баку оштрафован ресторан "Dolunay".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, причиной штрафа стало размещение рекламного щита на открытой площадке без соответствующего разрешения.
Государственное агентство по рекламе составило в отношении владельца заведения административный протокол по статье 428.7.1 Кодекса об административных проступках.
Суд установил, что владелец объекта нарушил требования Закона о рекламе, не получив разрешение на установку рекламы заранее.
По решению суда должностное лицо заведения оштрафовано на 1 500 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре