Дело против главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлинского и братьев Сафаровых в Свердловской области разваливается - в нём нет реальных доказательств, кроме выбитых под пытками признаний.

Как передаёт Day.Az, об этом пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Автор канала подчеркивает, что по итогам проверки в Свердловском следственном управлении Следственного комитета России, проведённой сотрудниками ФСБ и центрального аппарата СКР, глава управления генерал-майор Богдан Францишко ушёл в отпуск. В силовых структурах не исключают, что этот отпуск может оказаться для него последним в должности.

Основанием для проверки стало расследование уголовных дел против азербайджанцев Шыхлинского и Сафаровых, которым занимался руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области майор Ярослав Кузвесов. Проверяющие пришли к выводу, что никаких существенных доказательств против обвиняемых так и не было собрано. Всё обвинение строится исключительно на признательных показаниях, полученных под пытками. В результате жестоких методов скончались двое азербайджанцев, что придало делу особую резонансность.

При этом глава областного СК Богдан Францишко на протяжении нескольких месяцев не только покрывал своего подчинённого, но и сознательно вводил в заблуждение проверяющих из Москвы, стараясь скрыть провал расследования. Однако реальная картина оказалась неумолимой: следствие буксует, а следователь вместо работы устраивает пьяные скандалы прямо на службе.

По свидетельствам сослуживцев, Ярослав Кузвесов "буквально шантажировал своего начальника": угрожал, что в случае отстранения от дела или увольнения донесёт всё до главы СКР Александра Бастрыкина. Хотя в существование таких связей мало кто верил, Францишко по непонятным причинам терпел выходки подчинённого, который тем временем спивался и окончательно терял контроль над собой.

Ситуация обострилась, когда между Францишко и Кузвесовым произошёл конфликт: первый требовал ускорить расследование, второй в ответ устроил дебош. Этот инцидент окончательно убедил проверяющих в том, что региональное руководство не справляется с ситуацией.

В федеральном СК признают: провал расследования оставляет Москву без аргументов на предстоящих переговорах с Баку. Теперь вопрос стоит не только о перспективах уголовного дела против Шыхлинского и Сафаровых, но и об управленческих способностях руководителя свердловского управления. Не сумев справиться даже с проблемным подчинённым, Богдан Францишко фактически дискредитировал себя как руководитель и оказался на грани отставки.