Задержаны организаторы онлайн-азартных игр

Несмотря на то что сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия против онлайн-азартных игр и ставок, в социальных сетях по-прежнему фиксируются подобные незаконные действия.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД разработало и реализовало еще несколько оперативно-технических мероприятий.

В ходе операций были задержаны 42-летний Хасан Сабили, 33-летний Орхан Ибрагимли и 28-летний Талех Агаяров, действовавшие совместно, а также 36-летний Салман Джафаров и его знакомый 35-летний Рауф Гусейнов. Указанные лица вступили в преступный сговор с организаторами азартных игр на сайтах "7isles", "fastloto.com" и "chcplay.net", созданных за пределами страны.

Затем они через эти сайты создавали страницы в социальных сетях под названиями "Ambassasdor", "Kazino 555", "VIP 888", "Shangrila" и другими, привлекая местных граждан к азартным играм.

"При обысках офисов и квартир задержанных обнаружены электронные доказательства, банковские карты, многочисленные мобильные номера и другие материалы. В ходе расследования выяснилось, что банковские карты, изъятые у членов группы, приобретались у разных лиц за определенные суммы и использовались для незаконных денежных переводов", - сообщили в МВД.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.