В Азербайджане составлена карта оползневых участков

С целью уточнения оползневых зон на территории страны, определения их координат и границ, с 2024 года проводились полевые работы, которые уже завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель Али Алиев, начальник Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время 146 локальных оползневых участков уточнены по всем параметрам и нанесены на карту. Проект находится на стадии согласования для подготовки нормативно-правовых документов и их утверждения в государственных структурах.

Он отметил, что создание карты имеет важное значение для оперативного мониторинга геологических процессов, оценки природных рисков и обеспечения безопасности населения.

"Согласно текущим наблюдениям, существенной активизации геологических процессов по стране не зафиксировано. Лишь в Лерикском и Астаринском районах зарегистрированы два небольших локальных участка со смещениями, где соответствующие структуры принимают необходимые меры", - добавил представитель службы.