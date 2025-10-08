Азербайджан и Оман обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Состоялись обсуждения по расширению инвестиционной деятельности между Азербайджаном и Оманом.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в X.

"В рамках делового визита в Султанат Оман мы провели обсуждения с министром финансов этой страны, председателем Инвестиционного управления Омана Султаном бин Салемом аль-Хабси и президентом Управления Абдулсаламом бин Мухаммедом аль-Муршиди, посвященные приоритетам делового партнерства. Мы оценили возможности стимулирования взаимных инвестиций между Азербайджаном и Оманом, расширения совместной инвестиционной деятельности на региональном уровне и совершенствования механизмов сотрудничества для укрепления деловых связей", - говорится в публикации министра.