Учёные раскрыли тайну древней письменности в Мексике

Ученые из Копенгагенского университета заявили, что надписи на фресках древнего города Теотиуакан в Мексике могут представлять собой раннюю форму языка, из которого впоследствии возникла семья юто-ацтекских наречий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Science X.

Более 2 тыс. лет назад Теотиуакан был крупнейшим культурным и религиозным центром Мезоамерики, насчитывавшим до 125 тыс. жителей. Однако до сих пор оставался неясным главный вопрос: кто именно жил в этом городе и на каком языке говорили его обитатели.

Исследователи Магнус Фарао Хансен и Кристоф Хельмке из Копенгагенского университета считают, что загадочные символы на фресках и керамике Теотиуакана представляют собой систему письма. По их версии, она отражает раннюю форму юто-ацтекского языка, который тысячу лет спустя развился в языки кора, уичоль и науатль, - язык ацтеков.

Ученые применили так называемый ребусный метод: часть знаков имеет прямое значение, например изображение койота означает слово "койот", а часть - звуковое, где символы складываются в фонетическую комбинацию. Хансен пояснил, что исследование проводилось параллельно с реконструкцией древней версии языка науатль.

Кроме того, они сравнивают Теотиуакан с Римом Древнего мира - культурным центром, влияние которого ощущалось на протяжении веков. Они предполагают, что население города может быть прямыми предками народов, говорящих на юто-ацтекских языках, включая ацтеков.

Впереди у проекта масштабная работа: археологи надеются найти новые надписи и подтвердить гипотезу. Если теория окажется верной, это изменит представления о происхождении и культурной преемственности мезоамериканских цивилизаций.