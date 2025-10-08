В Тбилиси задержаны более 20 человек

В связи с беспорядками 4 октября в Тбилиси задержаны еще 4 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, общее число задержанных по делу составляет 22 человека, еще трое находятся на свободе. Заместитель министра отметил, что с целью выявления и задержания этих лиц проводятся оперативно-розыскные и следственные действия.