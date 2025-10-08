В Азербайджане стартовали поиски золота с помощью вертолётов с применением аэроэлектромагнитной съёмки. Геологоразведочные работы ведутся на территории Дашкесанского и Гёйгёльского районов, сообщает Day.Az со ссылкой AzTV.

Золото в геологоразведке имеет особый приоритет из-за своей редкости, высокой экономической ценности и стратегической значимости. Основная задача, которую ставит перед собой ЗАО AzerGold, заключается не только в выявлении месторождений, но и в определении новых перспективных участков для будущих разработок. Исследования проводятся современным методом, который отличается высокой скоростью, минимальными затратами и отсутствием физического вмешательства в поверхность земли.

Пилот Эльвин Сулейманов пояснил особенности проведения съёмки:

"Все измерения выполняются по заданной траектории, на определённой высоте и скорости. В данный момент мы используем подключённое к вертолёту оборудование. Так как аэрoэлектромагнитные системы крайне чувствительны, во время полёта мы стараемся свести к минимуму вибрацию и резкие манёвры".

Более подробно о работах можно узнать в видеосюжете AzTV: