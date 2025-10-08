Итальянские футболисты тренируются с пиратскими повязками

Опубликованы интересные кадры с тренировки молодежной сборной Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во время тренировки футболисты надели повязки как в пиратских фильмах.

Главный тренер Сильвио Бальдини и раньше применял этот метод. По его словам, этот метод повышает внимание футболистов.

Некоторые итальянские СМИ отмечают, что, если главный тренер национальной сборной Дженнаро Гаттузо также применит этот метод, шансы Италии на выход в чемпионат мира 2026 года могут возрасти.