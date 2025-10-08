Эти территории вошли в госпроект

Более тысячи объектов недвижимости, оказавшихся в зоне строительства для государственных нужд, получат компенсации. В их числе - собственники земли и домов в Шамкирском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, по этому поводу уже начаты подготовительные работы.

Согласно информации, в рамках проекта строительства распределительного коллектора и оросительной сети Шамкирчай некоторые земельные участки попали под застройку.

Начаты подготовительные мероприятия по оценке ущерба, нанесённого владельцам этих земельных участков, для последующей выплаты компенсаций.

Отмечается, что выплаты компенсаций охватят 953 объекта частной собственности и 228 муниципальных участков, расположенных в городе Шамкир, поселках Заям и Чинарлы, а также в селах Заям-Джырдаханы, Сабиркенд, Шиштепе, Делляр, Джяйир, Йени Хаят, Гядим Гала, Чапарлы, Кечили, Элиягублу, Делляр-Джырдаханы, Делляр-Дашбулаг, Дюзгышлаг, Гараджамирли, Гылынджбейли, Йени Йол, Гарабаглар, Нариманлы, Кёнюллю, Ашагы Сейфели, Аббаслы и Махмудлу.

Подведомственное Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана Управление строящихся объектов проводит поиск оценщика для проведения работ по определению суммы компенсаций.