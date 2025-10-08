В село Ханйурду Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО
8 октября в село Ханйурду Ходжалинского района состоялось очередное переселение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах сообщили, что 18 семей (всего 69 человек), временно проживавших в различных городах и районах страны, сегодня были переселены в село Ханйурду.
Жителям были вручены ключи от новопостроенных индивидуальных домов.
В селе Ханйурду для жителей построены современные индивидуальные дома, обеспеченные электричеством, газом, водоснабжением, связью и интернетом.
На сегодняшний день в село Ханйурду переселены 69 семей, в общей сложности 237 бывших вынужденных переселенцев.
