Назван объем средств, возвращенных из госбюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам

В январе-сентябре текущего года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам было возвращено 218 миллионов 354,8 тысячи манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Возвращенные средства связаны с приобретением иностранными гражданами на территории страны товаров, не имеющих производственного или коммерческого назначения, а также с возвратом НДС, уплаченного физическими лицами в сетях розничной торговли и общественного питания, при оплате культурных (театр, кино, музей, концерт), медицинских и гостиничных услуг, включая услуги, оказанные на освобождённых от оккупации территориях.

Кроме того, гражданам был возвращен НДС, уплаченный при покупке жилых и нежилых помещений за наличные у лиц, осуществляющих деятельность по строительству зданий. Также произведен возврат других налогов, государственных пошлин, процентов и финансовых санкций, ранее перечисленных в бюджет.