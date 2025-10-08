Азербайджан и Грузия укрепляют сотрудничество в сфере киберобороны

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в Тбилиси состоялась рабочая встреча военных специалистов обеих стран в области кибербезопасности.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанская делегация посетила парк имени Гейдара Алиева, где возложила цветы к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

Затем был посещен мемориал в Шиндиси, почтена память героических военнослужащих Грузии.

Начальник Службы кибербезопасности Министерства обороны Азербайджанской Республики полковник-лейтенант Эльшан Гасанов встретился с директором Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии Лукой Мгеладзе.

В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны Грузии, был проведён широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области кибербезопасности, обсуждены новые перспективы и возможности реализации совместных проектов.

На встрече была особо отмечена значимость подобных визитов с точки зрения обмена опытом.

После встречи азербайджанская делегация посетила Национальную академию обороны Грузии имени Давида Агмашенебели, где ознакомилась с процессом обучения курсантов, учащихся по специальности "информатика", - говорится в информации ведомства.