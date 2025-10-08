В Гяндже прошла церемония закрытия III Игр стран СНГ

В городе Гянджа состоялась церемония закрытия III Игр СНГ.

Как передает Day.Az, вице-премьер, председатель Организационного комитета III Игр СНГ Самир Шарифов объявил Игры закрытыми.

Победители соревнований опустили флаг III Игр СНГ.

Флаг будет передан Исполнительному комитету СНГ для последующей передачи стране, которая примет следующие Игры.

После этого прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана официальная часть церемонии завершилась, и мероприятие продолжается красочной художественной программой.

Отметим, что в III Игр стран СНГ участвовали представители 13 стран. Всего в соревнованиях приняли участие 1624 спортсмена и 2337 делегатов.

Азербайджан был представлен крупнейшей делегацией - 340 спортсменов. Также в Играх выступали представители России (262), Узбекистана (254), Беларуси (240), Казахстана (147), Таджикистана (144), Кыргызстана (126), Туркменистана (48), Турции (38), Кубы (11), Кувейта (6), Омана (4) и Пакистана (4).