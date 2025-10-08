В Баку прошел концерт "Muğamat axşamı"

В Международном центра мугама в Баку прошёл концерт под названием "Muğamat axşamı" (Вечер мугамов), посвящённый 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибейли, великого композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки и духовного символа национальной музыкальной школы, сообщает Day.Az.

Этот вечер стал не просто данью уважения легенде азербайджанского искусства, но и настоящим праздником мугама - уникального музыкального жанра, в котором сплетаются древняя поэзия, философия и душа Азербайджана.

На сцену вышли признанные мастера и новые голоса азербайджанской мугамной сцены. Перед публикой выступили заслуженные артисты Арзу Алиева, Сабухи Ибаев, Эльнур Зейналов, Бейимханым Велиева, а также талантливые ханенде - Гюнай Имамвердиева, Эльгиз Алиев и Эльшад Айдыноглу. Их исполнение отличалось особой теплотой и внутренним драматизмом, что не оставило равнодушным ни одного слушателя.

В программу вошли музыкальные произведения Узеира Гаджибейли, образцы классических теснифов, а также народные песни, бережно сохранённые и переосмысленные современными исполнителями. Каждое произведение стало мостом между эпохами - от духовного наследия прошлого к сегодняшнему дню.

Ханенде сопровождал инструментальный ансамбль из солистов Международного центра мугама, благодаря которому звучание концерта обрело живую и насыщенную фактуру. Каждый инструмент, каждый перезвон таров и канонов словно оживлял музыкальный портрет эпохи, которую создал Узеир Гаджибейли.

Концерт "Muğamat axşamı" стал частью культурных мероприятий, приуроченных к юбилейному году Узеира Гаджибейли, и напомнил о том, что мугам - не просто музыка, а живая традиция, несущая в себе мудрость веков.

