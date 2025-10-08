В этой европейской стране запустят программу всеобщей военной подготовки

Пилотную программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре этого года. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что до конца этого года министерство обороны Польши планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем - 30 тысяч человек.

Добровольцы смогут сами выбрать длительность и место проведения курса, который займет 1-30 дней. При этом граждане сами решат, хотят ли они обучаться гражданской обороне или выбрать военную специальность.

Радиостанция отмечает, что курс подготовки будет включать в себя обучение работе с беспилотными летательными аппаратами, стрельбу, военную медицину.

По окончании курса доброволец даст военную присягу и получит статус резервиста.

В настоящее время численность армии Польши превышает 200 тысяч человек. В планах властей страны довести этот показатель до 300 тысяч человек.