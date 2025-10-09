Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года

9 октября 2020 года на телеканале Sky News было показано интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

- Большое спасибо, Президент Алиев, за то, что согласились дать интервью Sky News. Президент Франции уверен, что в эти дни будет достигнута договоренность о прекращении огня и Вы возобновите переговоры. Есть ли такая вероятность и на каких условиях?

- Это зависит от позиции Армении. Азербайджан всегда поддерживал переговорный процесс. Откровенно говоря, мы на протяжении 28 лет с момента создания Минской группы ОБСЕ участвуем в переговорах. У нас были надежды, мы и сейчас надеемся, что переговоры приведут к подвижкам и политическому урегулированию конфликта. Но, к сожалению, позиция Армении была противоположной. Они использовали переговоры только как повод для того, чтобы сделать этот процесс бесконечным. Иными словами, они всегда хотели закрепить статус-кво, сохранить его неизменным и не возвращать земли, которые должны были быть возвращены согласно резолюциям Совета Безопасности ООН и разработанным Минской группой ОБСЕ принципам, находившихся на столе переговоров. Поэтому надеюсь, что Армения, столкнувшись с этим горьким поражением на поле боя, будет действовать более логично, прислушается к советам посредников, будет искренней за столом переговоров. Переговоры должны привести к политическому урегулированию конфликта и освобождению оккупированных территорий.

- О каких территориях мы говорим? Мы говорим просто о Нагорном Карабахе или об оккупированных семи азербайджанских районах, которые они называют зоной безопасности? Понятно, что вы не сможете вернуть все эти земли.

- Наша территориальная целостность признается всем миром. Все страны признают территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Позиция Армении на самом деле опять же была поводом. Называя эти семь районов вокруг Нагорного Карабаха зоной безопасности, они использовали это как повод, для того, чтобы удерживать их под оккупацией. Однако сегодняшнее противостояние показывает, что в современном мире нет зоны безопасности. Современное военное оборудование не обеспечивает безопасность даже на больших расстояниях. Безопасность должна обеспечиваться политическим путем. Поэтому мы всегда говорили, что политическое решение обеспечит гарантии безопасности для всех сторон - азербайджанцев, армян, других национальностей, проживающих на этой территории. В основных принципах, которые Армения отказалась поддержать, ясно указано, как будут возвращаться земли. На первом этапе должны быть возвращены пять азербайджанских районов, расположенных в юго-восточной части Нагорного Карабаха, затем - два азербайджанских района, расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией. После этого азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах. Азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 25 процентов, их права тоже должны быть обеспечены. Они возвращаются в места проживания - древний город Шуша и другие места, и мы восстанавливаем нормальные коммуникации. Мы восстанавливаем контакты между народами. Уверен, что люди постепенно помирятся. Это - план посредников, который мы поддерживаем.

- Если 25-процентному азербайджанскому населению позволят вернуться в Нагорный Карабах, вы признаете независимость Нагорного Карабаха?

- Нет. Никогда. Этот вопрос никогда не был на столе переговоров. Наша позиция была предельно ясна. Азербайджан никогда не признает независимости Нагорного Карабаха, потому что это наша древняя земля. Сегодня история Нагорного Карабаха хорошо известна. С другой стороны, это - составная часть Азербайджана, и почему мы должны предоставить независимость небольшому числу людей? Азербайджан, как все страны мира, является мультиэтнической страной. Национальные меньшинства живут в Азербайджане и во многих странах мира мирно и достойно. Быть национальным меньшинством не означает, что у вас есть право на отделение, сепаратизм. Сепаратизм является большой угрозой для международной общественности, его осуждают все страны мира. То, что было сделано против нас, - это были сепаратизм армян в Нагорном Карабахе и военная агрессия армянского государства против Азербайджана. А это привело к ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, - оккупация, один миллион азербайджанских переселенцев, этническая чистка против азербайджанцев, разрушенные города и села. Когда мы сейчас освобождаем наши территории, имеются видеокадры, запечатлевшие, что там происходит. Все уничтожено, словно Сталинград, хуже состояния Сталинграда после Второй мировой войны.

- Однако вы делаете это же против Степанакерта, являющегося столицей региона. Вы делаете это против Шуши, которая вчера дважды подвергалась обстрелу. По тамошней церкви дважды был нанесен удар, было очевидно, что гражданские лица и журналисты нашли там убежище.

- Во-первых, это была провокация со стороны Армении. Мы никогда раньше не делали ничего подобного. У нас в центре Баку есть армянская церковь. Вы можете приехать сюда или кого-то отправить...

- Нет, нет. Армяне же не будут обстреливать свою церковь. Как такое может быть?

- Вполне возможно, что это их провокация, чтобы представить нас таким образом. Но я могу вам сказать, что они обстреливают наши города. Вам известно о том, что в результате армянских бомбардировок погибло 31 наше гражданское лицо? Есть 170 раненых, более тысячи домов полностью разрушены или пострадали, и это произошло в результате нападения Армении на наших гражданских лиц. Они используют баллистические ракеты. Баллистические ракеты.

-Однако Вы делаете это в Нагорном Карабахе своими снарядами. У вас очень современная дронная технология, позволяющая вам в точности видеть ваши цели. Таким образом, почему наносятся удары по гражданским объектам?

- Нет, нет. Мы никогда не нападаем на гражданских лиц. Наши действия на территории Нагорного Карабаха заключаются в том, что мы взяли на прицел их танки, вооружения, артиллерийские системы, а также военную инфраструктуру. То, что эта военная инфраструктура порой расположена в центре города, - это не наша вина. Но мы никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Да, у нас есть современное вооружение, но далеко не все оно современное. Могут быть некоторые ошибки. Поэтому мы никогда не брали преднамеренно на прицел гражданских лиц. Напротив, город Тертер, расположенный очень близко к линии соприкосновения, подвергается бомбардировкам. Ежедневно на город сбрасывают 2000 снарядов. Он, можно сказать, уничтожен. И никто об этом не говорит. Поэтому, прошу вас, давайте быть справедливыми в этом вопросе. Не мы начинали это, и нам не нужно брать на прицел гражданских лиц. Нам нужны наши территории. Для чего нам брать на прицел гражданских лиц, с которыми по окончании войны мы будем жить бок о бок? Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима. Уверен, что по окончании войны они будут жить с нами бок о бок, мирно и достойно.

-Вы отметили, что хотите видеть вывод Арменией своих войск. Однако Вы также сказали, что не готовы принять там миротворцев. В таком случае как Вы можете убедить армянских коллег, что не отберете все земли обратно?

- Я отвечу на ваш вопрос, если вы скажете, когда я говорил о том, что не хочу видеть миротворцев. Я никогда такого не говорил. Это - неверная информация, простите. Я никогда не говорил...

- Но готовы ли Вы принять миротворцев на этой территории?

- Миротворцы являются одним из элементов, обеспеченных в основных принципах, разработанных Минской группой ОБСЕ для урегулирования конфликта.

И есть пункт, связанный с миротворцами. Однако мы не дошли до этого пункта, чтобы обсудить его в надлежащем виде, потому что рано. Потому что в первую очередь мы должны решить основной вопрос -

вопрос оккупации, освобождения территорий, а после возвращения туда азербайджанцев, конечно, должны прибыть миротворцы. Это в рамках договоренности. Если это будет подписано с обеих сторон, то обе стороны выберут, кто будут эти миротворцы. Таким образом, мы не против этого. Однако мы фактически не находимся в активной фазе переговоров, связанных с данным пунктом.

- Ваши условия, связанные с переговорами, не изменились и после начала последних широкомасштабных военных операций. Мне интересно, если переговоры раньше никогда не были успешными, почему сейчас заговорило оружие?

- Знаете, переговоры проводятся уже с 1992 года. Подвижки с того времени равны нулю. Армения всегда использовала некоторые инструменты манипуляция для срыва переговоров. Начиная с июля нынешнего года они трижды совершили военное нападение на нас. В июле они совершили нападение на наших гражданских лиц и военные позиции на границе между Арменией и Азербайджаном, далеко от Карабахского региона. Это продолжалось 4 дня, мы дали им отпор. Им не удалось оккупировать территории, и мы остановились, потому что у нас нет никаких военных целей в Армении. 23 августа они заслали диверсионную группу для совершения террористического акта, главарь группы был задержан, он дает показания. В конце сентября они подвергли артиллерийскому обстрелу наши города и убили невинных людей. Нам пришлось ответить. Мы должны были дать им отпор, и мы сделали это. Поэтому мы являемся сторонниками переговоров. Могу привести вам два примера. В прошлом году премьер-министр Армении объявил, что "Карабах - это Армения". Что это означает? Это означает конец.

-Я спросила у него, что это значит.

- Что он имел в виду?

- Он сказал, что с IV века там были армянские церкви, армянское население. С момента установления советской власти этнического армянского населения в Нагорном Карабахе было больше, чем азербайджанцев.

- Знаете, мягко говоря, он говорит неправду. Заселение армян на этой территории началось в конце XVIII - начале XIX века после Кюрекчайского договора, подписанного азербайджанцем Ибрагим ханом и русским генералом. В результате данного договора Карабахское ханство стало частью России, и Россия начала...

- Прошу прощения.

- Это было именно так. Так армяне оказались в Нагорном Карабахе. Это меньше, чем два века. А он говорит о IV веке.

- Вы находитесь у власти с начала этого века, и никаких подвижек в этом вопросе нет. Обвинять армян легко, однако Вам не удалось добиться политического решения, поэтому берете ли Вы лично на себя ответственность за то, что сейчас ваши солдаты погибают на линии фронта?

- Наши солдаты погибают за свою землю. Наши солдаты погибают на исторической и признанной на международном уровне азербайджанской земле. А на какой земле умирают армянские солдаты? Они умирают в Физули, Джебраиле, на других азербайджанских территориях. Что они там делают? Вы должны спросить у Пашиняна, что делают там его солдаты? Так называемая "армия Нагорного Карабаха" на 90 процентов состоит из граждан Армении. Они находятся на нашей земле. Достаточно взглянуть на карту. Для нас это Отечественная война. Мы защищаем себя. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, чтобы создать возможность для возвращения одного миллиона переселенцев. Вот, что мы делаем. 28 лет мы терпеливо верили, что переговоры приведут к подвижкам. В итоге возникла нынешняя ситуация. Как вам известно, когда мы дали отпор агрессору и наказали его, подверглись политическим нападкам. Я принял основные принципы, а Пашинян отверг их. Я принимаю формат переговоров между Арменией и Азербайджаном. Пашинян же говорит: нет, Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом. Это неприемлемо не только для меня, но и для Минской группы. Так что в происходящем в настоящее время надо винить его.

- Французы и русские говорят, что у них есть разведданные о том, что на линии фронта у вас используются сирийские наемники. Вы категорически отрицаете это?

- Категорически. Мне до сих пор не представили документа, подтверждающего эти разведданные. Пусть они покажут мне этот разведматериал. После того, как были озвучены эти обвинения, представители нашей разведки наладили контакты. В ходе этих контактов с коллегами никаких аргументов представлено не было. Если есть аргументы, то почему их нет в газетах, на вашем канале? Где эти аргументы? Покажите их мне. Аргументов нет. Мы не нуждаемся в наемниках. У нас есть сто тысяч хорошо подготовленных, хорошо обученных бойцов. У нас есть современные установки. У нас есть все необходимые военные компоненты для освобождения нашей земли. И мы делаем именно это. Это - фейковая новость.

- Последний вопрос. С каким жестом доброй воли Вы можете сесть за стол для возобновления переговоров на нынешнем этапе?

- Мы уже сделали это. Кстати, могу сказать вам, кто выступает против переговоров. Еще до начала войны министры иностранных дел Азербайджана и Армении были приглашены в Женеву для встречи с сопредседателями Минской группы. Ожидалось, что министр иностранных дел Армении совершит визит в начале октября, а наш министр иностранных дел - 8 октября. Таким образом, министр иностранных дел Армении проигнорировал это, не поехал. Наш министр иностранных дел вчера провел в Женеве встречу с сопредседателями. Получив от России предложение об организации там встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, мы согласились. Таким образом, наш министр иностранных дел час назад прилетел в Москву. Он встретится с российским коллегой. Мне не известно, какой будет программа, встретится ли он с министром Армении, но он находится там. Мы хотим мирного урегулирования, но урегулирования. Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет, а практических шагов, хотим знать график, когда наши граждане вернутся в свои дома, каковы будут гарантии их безопасности, и как мы помиримся. Две нации должны помириться. Мы - соседи. Мы не можем вечно жить во вражде. Это надо остановить. Но остановить на основе исторических реалий и международного права.

-Вопрос, связанный с журналистами, работающими в Нагорном Карабахе. Ваш спикер сказал, что они являются мишенью из-за незаконного пребывания на территории Азербайджана. Вы тоже так считаете?

- Наша позиция очень справедливая и понятная. Нагорный Карабах - составная часть Азербайджана. Наша позиция заключается в том, что если какой-либо иностранец - не только журналист - хочет посетить Нагорный Карабах, то просим информировать нас об этом. Мы не ожидаем какого-то особого отношения. Просто, информируйте нас о том, что такой-то человек хочет совершить поездку. Когда у нас есть такая информация, есть такой признак уважения к нашей территориальной целостности, мы никогда не возражаем. Те, кто направляются туда без этой процедуры, попадают в черный список нашего Министерства иностранных дел, и им запрещается въезд в Азербайджан. Если эти люди пишут письмо нашему министру иностранных дел, мол, мы совершили ошибку или же в следующий раз информируем вас, то мы исключаем их из черного списка. Это справедливо. Единственное, что нам нужно, - это уважение. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать журналистам, желающим отправиться туда для освещения событий: прошу вас посредством e-mail информируйте наше Министерство иностранных дел и поезжайте. Никаких проблем нет.

-То есть вы не будете их брать на прицел?

-Мы никогда так не поступаем, никогда. Да и почему должны так поступать? Мы заинтересованы в том, чтобы приезжали журналисты. Я ежедневно нахожусь на телевидении, каждый день даю интервью, потому что мы хотим донести нашу позицию, довести до внимания то, что делаем. Мы не агрессоры, мы подверглись агрессии. Агрессором является Армения. Мы хотим возвращения территорий. Вот и все.

- Президент Алиев, благодарю Вас за сегодняшнюю беседу с нами.

- Большое спасибо.