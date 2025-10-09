Полные жизни работы Фернандо Ботеро в Центре Гейдара Алиева на Art Weekend

Работы Фернандо Ботеро, известного колумбийского художника-скульптора, создавшего стиль "ботерисмо", представляя людей, животных и различные фигуры в гигантских масштабах, впервые будут представлены в Баку 31 октября в рамках проекта "Полет в Баку. Арт-выходные. Ощути будущее СЕЙЧАС" ("Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW"),

Как сообщает Day.Az, на персональной выставке "Торжество формы" (The Triumph of Form) в Центре Гейдара Алиева будет представлено более 100 работ художника. Эти работы представляют собой примеры творчества Фернандо Ботеро, созданного им на протяжении более 70 лет. Среди них - первые акварельные работы художника со сценами корриды, созданные им в 14 лет, а также работы, написанные в технике индивидуальной живописи на холсте. Работы автора полны жизни и отличаются своей яркостью. Художник даже представляет "Мону Лизу" Леонардо да Винчи в собственном стиле - в увеличенном масштабе. Скульптура Ботеро "Всадник" была продана на аукционе Christie's в 2022 году за 4,3 миллиона долларов. Рекорд продаж его работ на аукционе составил 5,1 миллиона долларов в 2023 году за картину "Музыканты". В целом Ботеро создал более 3000 картин и более 200 скульптур.

Фернандо Ботеро привлёк к своим произведениям внимание широкой аудитории по всему миру. Хотя художник, у которого было около 100 музейных выставок в более чем 30 странах и миллионы поклонников, и покинул Колумбию в возрасте 20 лет, родина всегда была для него источником вдохновения. Центральная тема в творчестве Ботеро, называющего себя "самым колумбийским из колумбийцев", детские воспоминания: латиноамериканская жизнь, натюрморты, коррида. Тем самым он соединил в своих произведениях искусства универсальный дух итальянского возрождения с жизненной энергией Латинской Америки.

Художник создавал эскизы для испанской театральной компании "Лопе де Вега", жил в Мадриде и Париже в 1950-х годах, изучая творчество великих мастеров, а также изучал технику фрески в Университете Флоренции, открыл для себя абстрактный экспрессионизм в США и иллюстрировал рассказ Габриэля Гарсиа Маркеса "Вторничная сиеста". Автор, начавший заниматься скульптурой в 1973 году, обратился к трёхмерной графике.

Был снят документальный фильм "Ботера", посвящённый жизни и творчеству художника, скончавшегося в 2023 году. Фильм был удостоен наград в различных номинациях на многих фестивалях.