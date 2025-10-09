В Баку начал работу Финтех форум
В Баку начал работу Финтех форум.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Общественным объединением "Азербайджанская Финтех Ассоциация" (AzFina) и проводится в партнерстве с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).
На форум приглашены гости из разных стран мира. В его работе участвуют представители международных финансовых институтов, финтех-компаний, банков и других финансовых организаций.
В рамках форума местные и международные эксперты обсудят инновации, внедренные в финтех-секторе за последние годы, поделятся прогнозами развития отрасли и обменяются мнениями о влиянии финтеха на финансовый сектор.
Программа мероприятия включает панельные дискуссии по темам открытого банкинга, цифровых платежей, искусственного интеллекта, борьбы с мошенничеством и кибербезопасности. Также планируется подписание партнерских соглашений
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре