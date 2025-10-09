Взрыв произошел в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме, расположенном на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в кухне частного жилого дома, принадлежащего гражданину, предположительно произошел взрыв без последующего возгорания, вызванный утечкой газа.

В результате взрывной волны дому был нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС приняли необходимые меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.

По факту инцидента соответствующие структуры проводят расследование.