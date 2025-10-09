Tesla представила "бюджетные" версии некоторых моделей

Компания Tesla уже несколько лет говорит о выпуске более дешевого автомобиля. Однако более доступные, как говорят в компании, версии Model 3 и Model Y стоят значительно дороже обещанной цены в 25 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на "Евроньюс".

Компания Tesla выпустила новые, немного более дешевые версии двух своих моделей электромобилей. Вот что нужно знать об обновлениях.

Новый внедорожник Model Y имеет упрощенный интерьер, его начальная цена составляет 39 990 долларов. Это лишь немного дешевле оригинала, который стоит от 41 630 долларов.

Седан Model 3 будет стоить от 36 990 долларов (оригинал 44 130 долларов).

Новые версии имеют меньше функций по сравнению с ранними вариантами. У них нет системы Autopilot, базовой системы помощи водителю от компании. Вместо этого автомобили оснащены системой Autosteer, круиз-контролем с учетом дорожной обстановки.

Tesla заявила, что новые версии "Standard" имеют расчетный запас хода 321 милю (515 километров) на полном заряде.

По сравнению с предыдущими моделями, новый Model Y имеет меньший запас хода в 321 милю (515 километров), меньше динамиков и тканевый интерьер вместо микрозамши. Модель также не имеет панорамной стеклянной крыши и сенсорного экрана во втором ряду.

Эта модель сталкивается с жесткой конкуренцией в ценовом диапазоне 40 000 долларов от таких автомобилей, как Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV и Hyundai Ioniq 5.

У Model 3 также сокращен запас хода, освещение и другие функции.

Реакция инвесторов

Tesla уже много лет говорит о более дешевом автомобиле, чтобы привлечь больше покупателей, хотя две новые модели "standard" стоят значительно выше обещанной цены в 25 000 долларов.

Объявления о новых моделях появились в трудный год для Tesla: компания хочет улучшить свои показатели на фоне жесткой конкуренции со стороны иностранных проиводителей, имея при этом устаревающий модельный ряд.

"Инвесторы ожидали чего-то действительно нового, а не вариации старого продукта", - сказал аналитик Edmunds Иван Друри, когда акции Tesla резко упали в последние минуты торгов. "Не думаю, что это вернет желаемые показатели".