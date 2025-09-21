Найден неожиданный союзник в борьбе с диабетом

Ученые из медицинской школы Университета Дьюка установили, что альфа-клетки - одна из ключевых групп клеток поджелудочной - способны гибко адаптироваться и участвовать в выработке инсулина. Это открытие может изменить подход к лечению диабета второго типа.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Команда исследователей изучила ткани поджелудочной железы мышей и людей разного возраста, с разной массой тела и стадией диабета. Особое внимание уделили глюкагоноподобному пептиду-1 (ГПП-1) - гормону, который стимулирует выработку инсулина.

Ученые обнаружили, что именно в человеческой поджелудочной железе уровень биоактивного ГПП-1 существенно выше, чем предполагалось ранее. Кроме того, человеческий ГПП-1 оказался напрямую связан с секрецией инсулина.

Чтобы точно измерить активную форму ГПП-1, исследователи разработали высокоспецифичный масс-спектрометрический анализ, способный отличать его от неактивных фрагментов, часто искажающих результаты.

"Это исследование показывает, что альфа-клетки более гибкие, чем мы думали", - отмечает доцент кафедры эндокринологии Кэмпбелл. - "Они могут менять профиль гормональной секреции, чтобы поддерживать бета-клетки и стабилизировать уровень сахара в крови".

По словам ученых, выработка гормона инсулина традиционно считается функцией бета-клеток.

Во время экспериментов на мышах ученые блокировали выработку глюкагона - основного гормона альфа-клеток - и ожидали ухудшения секреции инсулина. Но вместо этого альфа-клетки "переключились" на выработку ГПП-1, что, напротив, улучшило инсулиновый ответ.

Чтобы подтвердить этот механизм, команда воздействовала на два фермента: PC2, ответственный за глюкагон, и PC1, который активирует ГПП-1. Блокировка PC2 усиливала выработку ГПП-1 и улучшала контроль сахара. Однако при одновременном подавлении обоих ферментов уровень инсулина падал, а глюкоза в крови резко возрастала.

Исследователи отмечают, что новая работа открывает перспективы для более естественного и точного лечения диабета второго типа - через стимуляцию собственных резервов организма.