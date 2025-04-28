https://news.day.az/officialchronicle/1748408.html Президент Ильхам Алиев и Президент Ирана выступили с заявлениями для прессы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями для прессы.
Президент Ильхам Алиев и Президент Ирана выступили с заявлениями для прессы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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