https://news.day.az/officialchronicle/1748525.html Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем иранские компании принять участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане В Азербайджане по линии государства реализуются многие инфраструктурные проекты. Мы приглашаем иранские компании принять участие в них.
Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем иранские компании принять участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане
В Азербайджане по линии государства реализуются многие инфраструктурные проекты. Мы приглашаем иранские компании принять участие в них.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
"Железные дороги, автомобильные дороги, коммуникационные линии, линии электропередачи - все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре