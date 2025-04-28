Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем иранские компании принять участие в инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане

В Азербайджане по линии государства реализуются многие инфраструктурные проекты. Мы приглашаем иранские компании принять участие в них.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Железные дороги, автомобильные дороги, коммуникационные линии, линии электропередачи - все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня", - подчеркнул глава государства.