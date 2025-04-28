https://news.day.az/officialchronicle/1748509.html Президент Ильхам Алиев и Президент Масуд Пезешкиан приняли участие в азербайджано-иранском бизнес-форуме В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум.
Президент Ильхам Алиев и Президент Масуд Пезешкиан приняли участие в азербайджано-иранском бизнес-форуме
В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.
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