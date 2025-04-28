Президент Ильхам Алиев и Президент Масуд Пезешкиан приняли участие в азербайджано-иранском бизнес-форуме

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

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