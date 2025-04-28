https://news.day.az/politics/1748433.html

В Азербайджане я чувствую себя так же, как в Тебризе или Ардебиле - Масуд Пезешкиан

Я не чувствую себя в Азербайджане чужим, я чувствую себя так же, как в Тебризе или Ардебиле. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется