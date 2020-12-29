Удравшие из Карабаха армянские боевики скрылись в Джавахетии

Сотрясенный поражением Армении во второй карабахской войне, но при этом временно вдохновленный (беспочвенно) усилением российского присутствия в регионе, армянский агитпроп решил несколько изменить вектор деятельности и перейти в атаку на Грузию. Продолжать рассказывать якобы армянскую историю Карабаха в сложившейся ситуации контрпродуктивно, потому что накопленный багаж потерял всяческий смысл, он больше не играет никакой роли и даже раздражает и своих, и чужих.

Армянский народ слишком долго убеждали, что его главная задача как нации заключается в расширении территории любыми средствами, и с потерей оккупированных территорий Азербайджана у армян просто потерян национальный ориентир. Сегодня агитпроп все настойчивее указывает согражданам на новые направления приложения сил. В СМИ и соцсетях публикуются материалы соответствующего содержания. Особенно шустрят армянские Телеграмм-каналы. Буквально накануне на одном из каналов было длинно и подробно разъяснено, почему грузинский регион Самцхе-Джавахети на самом деле никакой не грузинский, а армянский. Как же все это знакомо...

В принципе, не происходит ничего нового. Территориальные претензии к Грузии так или иначе озвучивались в Армении на разных уровнях всегда. Совершенно открыто армянская церковь претендует на сотни грузинских храмов, историки без зазрения совести переименовывают грузинских царей и полководцев, придумывая им армянские биографии.

Новые армянские идеологические кадры, глубоко не понимая сути поставленных задач, приступили к приармянированию грузинских регионов и "убеждают", что Самце-Джавахети вовсе не грузинский, а армянский регион, сказал в комментарии Day.Az профессор Сухумского государственного университета Гурам Мархулия.

Грузинский эксперт считает политику Еревана странной.

"Совсем недавно пинками изгнанная с азербайджанских земель Армения решается на новую авантюру - отправив в бой разнообразных блогеров и демагогов, она пытается создать в армянском обществе представление о принадлежности грузинского региона к "великой Армении". Тут я хотел бы напомнить армянам, к чему привел поиск "второго армянского государства" в азербайджанском Карабахе. Мы все с вами наблюдали за тем, как бежала армянская армия", - сказал Мархулия.

По словам эксперта, в опусах об истории Джавахети, как правило, дается полный расклад со всеми присущими армянской стороне инструментами фальсификаций. Они тиражируется в соцсетях и поддерживаются многочисленными лайками. Однако авторы таких фальшивок на самом деле не имеют никакого представления о реальной истории этого региона Грузии, подчеркнул наш собеседник.

"На самом деле, еще в XII веке до н.э. на исторической территории Грузии существовали раннеклассовые грузинские государства Дайаэни и Кулха, территория которых простирались далеко за пределы нынешней Грузии. Южногрузинские области тогда назывались Хордзена, Гогарена и Периадр. Большая часть сегодняшней Армении входила именно в Хордзену и Гогарену. Из исторических источников видно, что в ту эпоху никакого армянского следа в регионе не наблюдалось, что не удивительно, потому что хаи преимущественно еще искали свою, скажем так, "историческую родину", и ни в Малой Азии и, тем более, ни на Южном Кавказе их еще и следа не было. Так каким образом Джавахетия могла оказаться "армянской", нам не понятно.

Самцхе-Джавахети является исторической областью Грузии, в грузинской исторической науке ясно прослеживается путь развития этого региона. Археологическими материалами также доказывается, что Самцхе-Джавахети, несомненно, грузинская область. Следует отметить, что еще тогда, когда армяне искали где-то свою "историческую родину", грузинское население в этой части страны создавало памятники культуры", - заметил эксперт.

В заключение Гурам Мархулия еще раз подчеркнул, что все материалы, появляющиеся на армянских ресурсах на эту тему, не имеют никакой научной ценности и всецело служат геополитическим целям Армении. В этой связи грузинский эксперт советует армянским идеологам и руководству прекратить подобные провокации и поберечь собственное население от новых трагедий.

Лейла Таривердиева