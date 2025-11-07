https://news.day.az/azerinews/1793867.html Pəncəli Teymurova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib Gizir Teymurov Pəncəli Nurməmməd oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.
