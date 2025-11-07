https://news.day.az/azerinews/1793888.html NATO-Azərbaycan əməkdaşlığının səmərəli və uğurlu inkişafı müzakirə edilib - FOTO Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO üzv dövlətlərinin Azərbaycan səfərində olan daimi nümayəndələri ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.
NATO-Azərbaycan əməkdaşlığının səmərəli və uğurlu inkişafı müzakirə edilib - FOTO
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO üzv dövlətlərinin Azərbaycan səfərində olan daimi nümayəndələri ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.
Bildirilib ki, görüş zamanı NATO-Azərbaycan əməkdaşlığının səmərəli və uğurlu inkişafı barədə geniş müzakirə aparılıb, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri və Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре