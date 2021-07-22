Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар" ЗАО "AzerGold" в Дашкесане

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью интегрированного регионального перерабатывающего участка "Човдар" ЗАО "AzerGold" в Дашкесане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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