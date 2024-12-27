Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод).

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию "Соглашения о восстановлении, разведке, разработке, долевом разделе добычи золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод)".

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.