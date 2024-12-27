https://news.day.az/economy/1718753.html Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод) Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод).
Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод)
Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод).
Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию "Соглашения о восстановлении, разведке, разработке, долевом разделе добычи золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод)".
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.
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