"Regional tərəfdaşların inkişafı" layihəsi çərçivəsində Şəkidə sahibkarlarla görüş keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə sahibkarlar maliyyə resurslarına çıxış, bu sahədə mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatlandırılıb.
Şəki şəhərində "Regional tərəfdaşların inkişafı" layihəsi çərçivəsində bölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş keçirilib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) və "Marsol Group"un təşkilatçılığı, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin və İş adamları Cəmiyyətinin Milli Assosiasiyasının (İCMA) dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə qida, kənd təsərrüfatı, turizm, İKT, tikinti və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən 50-dən çox sahibkar iştirak edib.
Regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarları maliyyə resurslarına çıxış imkanları və mövcud olan dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatlandırmaq, eləcə də paytaxt və bölgələrdən olan iş adamları arasında işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə təşkil olunmuş tədbirə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sahibkarlar da qatılıblar.
Tədbirdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, "Marsol Group"un təsisçisi və İCMA-nın İdarə Heyətinin sədri Tural Mustafayev çıxış ediblər. Çıxışlarda sahibkarlara göstərilən dəstək və xidmətlər, o cümlədən dövlətin güzəştli kreditləri, subsidiyalar, biznesin maliyyələşdirilməsi sahəsində yeniliklər, alternativ maliyyələşdirmə alətləri, bizneslər arasında əməkdaşlıq imkanları, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün bölgənin iqtisadi potensialı barədə məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Şəki kənd təsərrüfatı, sənaye və turizm sahələrində güclü potensiala malikdir. İpəkçilik, üzümçülük və meyvəçilik ənənələri bu gün müasir aqrar texnologiyalar və emal sənayesinin inkişafı ilə güclənir. Rayonun mədəni irsi onu aparıcı turizm məkanına çevirib. İnfrastruktur layihələri və sahibkarlığa dəstək tədbirləri Şəkini investorlar üçün cəlbedici edir. Dövlət dəstəyi və sahibkarlığın inkişafı nəticəsində rayonda yeni təsərrüfatların qurulması məşğulluq səviyyəsini artırır.
Çıxışçılar tərəfindən həmçinin, yerli sahibkarların Bakıdan olan iş adamları ilə əməkdaşlığının genişləndirməsinə, yerli bazarların ehtiyaclarını və tələblərini dərindən araşdırmalarına, rəqəmsal iqtisadiyyatın imkanlardan maksimum istifadə etmələrinə, dövlətin təqdim etdiyi dəstək mexanizmləri barədə məlumatlılığa və bu imkanlardan istifadəyə dair tövsiyələr verilib.
Tədbir çərçivəsində sahibkarların maliyyə resurslarına çıxışı, lisenziyalar, gübrə idxalı, beynəlxalq yükdaşımalar, regionda fəaliyyət göstərən tədris müəssisəsinin inkişafına dəstək, vergi inzibatçılığı və s. istiqamətlər üzrə müraciətləri və təklifləri dinlənilib, qanunvericiliyin tələbləri və mövcud dəstək alətləri barədə izahat verilib, sualları cavablandırılıb.
