Средний коридор может стать нейтральным мостом между центрами силы

История региона - это история "разделяй и властвуй", когда внешние игроки стравливали местные элиты. Но сегодня нужна новая логика: интегрированные цепочки поставок выгодны всем. Странам региона нужно действовать быстро, пока геополитическая конъюнктура благоприятна. Важно закрепить Средний коридор как основной маршрут, чтобы после окончания войны в Украине или стабилизации Ближнего Востока компании продолжали им пользоваться.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный американский политолог, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Николас Гвоздев.

По его словам, есть и глобальный фактор: если мир движется к региональным торговым блокам, а товарооборот Азия-Европа сократится, значение коридора упадет. Однако если сформируется биполярная система, то он станет одним из немногих нейтральных мостов между двумя центрами силы.

"Ускоренному развитию Среднего коридора в последние годы способствовали два ключевых фактора: военная операция России в Украине и последующие санкции, а также кризис в Красном море из-за действий хуситов. Средний коридор предлагает безопасную альтернативу для торговли между крупнейшими экономическими центрами - Индо-Тихоокеанским и Евро-Атлантическим регионами. Кроме того, он позволяет создавать цепочки добавленной стоимости, поскольку товары не просто транзитом идут через коридор, но и обрабатываются здесь же - как, например, в бакинском порту", - сказал Гвоздев.

Говоря о проблемах данного маршрута, наш собеседник отметил, что это неравномерная интеграция между странами Южного Кавказа и Центральной Азии, отпугивающие инвесторов нерешенные конфликты, политическая нестабильность в ряде государств региона, а также опасения по поводу коррупции и неэффективности. Кроме того, многие ждут, сохранятся ли проблемы, которые уже ударили по Северному морскому пути и морскому маршруту Китая, сказал американский политолог.

Странам Южного Кавказа и Центральной Азии - особенно Азербайджану и Узбекистану - стоит взять за образец модель АСЕАН, считает Гвоздев: "Пока главная проблема коридора - восприятие нестабильности, отпугивающее инвесторов. АСЕАН позволил малым странам Юго-Восточной Азии не стать пешками в играх крупных держав, а вести переговоры на равных. Такой же подход нужен и здесь".

По мнению нашего собеседника, парадоксально, но Средний коридор важен теперь и для России. Потеряв прямые маршруты в Европу, Москва рассматривает Средний коридор как способ сохранить доступ к глобальным рынкам. Пока отношения России и Европы остаются напряженными, у Кремля есть стимул не мешать работе коридора - ведь страны-участницы стали для него "транспортными развязками".

Что касается возможной конкуренции со стороны проекта IMEC (Индия-Ближний Восток-Европа), о котором в последнее время вновь заговорили в Европе и США, то, как отметил Николас Гвоздев, изначально IMEC задумывался как морской маршрут, но сейчас его реализация под вопросом.

"Конфликт в Газe, нестабильность в Сирии и Ливане, напряженность в Восточном Средиземноморье - все это делает проект рискованным. В результате IMEC, скорее всего, будет вынужден интегрироваться со Средним коридором, чтобы избежать проблемных точек. Здесь критическую роль сыграют Азербайджан и Турция, обеспечивая стабильность для азиатских товаропотоков в Европу", - подчеркнул старший научный сотрудник FPRI.

Ляман Назарова