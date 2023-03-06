КПП должны быть по всей ширине 5-километровой зоны, якобы контролируемой РМК

Все, что происходит сегодня, все, что происходило после 44-дневной войны, показывает, что дело идет не к стабилизации, а к дестабилизации обстановки.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Инцидент в зоне РМК 5 марта связан с рядом причин. Первая причина - военно-политическое руководство Армении не занимает и не хочет занимать конструктивную позицию, ориентируясь на ту реальность, в которой мы сейчас живем. Все беды исходят из этого. Вторая причина - власти Армении, независимо от политических убеждений, никогда не были суверенными и всегда являлись проводниками интересов своих хозяев. А хозяев у Армении предостаточно. К сожалению, никто из них ничего хорошего не несет армянскому народу и региону. Это источник опасности для нашего региона.

Третья причина заключается в том, что руководство Армении хочет вынести свое враждебное отношение к Азербайджану за пределы региона. Появляются новые игроки в лице Франции, США и других. Этот регион является лакомым куском, который всем хочется заполучить. Южный Кавказ имеет хорошее будущее, если, конечно, ему дадут мирно жить.

Четвертая причина - это позиция России. В том, что происходит, однозначно, виноваты российские миротворцы. Как это получается, что из Армении въезжает транспорт с военным грузом и от входа в пятикилометровый коридор по грунтовой дороге направляется в Ханкенди, а никаких мер со стороны РМК не предпринимается. Вольно или невольно российские миротворцы являются соучастниками армянских провокаций и диверсий, направленных на дестабилизацию ситуации.

Все, что происходит сегодня, все, что происходило после 44-дневной войны, показывает, что дело идет не к стабилизации, а к дестабилизации обстановки. Конечно, мы не можем не отмечать заинтересованность в этом и России, потому что она, понятно, хочет продлить свое пребывание в Карабахе. Соответственно, она лояльно относится к провокациям сепаратистов и тех сил, которые хотят дестабилизации обстановки. Рано или поздно терпение Баку лопнет и Азербайджан примет соответствующие меры. И затягивать с этим, думаю, не стоит.

Хочу напомнить предупреждение, которое сделал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Он дал понять, что независимо от того, кто дестабилизирует обстановку - Армения или ее хозяева - Азербайджан примет адекватные меры и защитит свои интересы. Он заявил, что 2023 год будет последним шансом для Армении. Не думаю, что это были просто слова. Инцидент 5 марта может послужить последней каплей. Все идущие процессы говорят о том, что нам придется взять выполнение самого важного, 4-го пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года на себя. Напомню, что этот пункт говорит о параллельном с вводом РМК выводе из Азербайджана всех армянских вооруженных формирований. После того, как Азербайджан своими силами выполнит требования этого пункта, все остальные вопросы решатся сами собой. Причем, в первую очередь положительный результат это даст армянам, проживающим в Карабахе и являющимся сегодня заложниками сепаратистов и вооруженных банд.

Думаю, очередная антитеррористическая операция находится на повестке. Несмотря на все усилия Президента Азербайджана, нашего МИДа решить проблему 4-го пункта дипломатическими методами, все же придется, видимо, прибегнуть к силовому варианту. Никакого другого варианта для нас противник и его хозяева не оставляют. Мы уже ждали тридцать лет политического решения, и в конце концов были вынуждены взять в руки оружие и силой вернуть свои земли. Еще тридцать лет мы ждать не намерены. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в текущем году Азербайджан проведет антитеррористическую операцию с целью выдворения армянских террористов с нашей территории. Это не наш выбор, нам его навязало военно-политическое руководство Армении. Нельзя не обратить внимание, что акция на Лачинской дороге продолжается почти три месяца, но до сих пор не дала никаких результатов - ни армяне, ни миротворцы не демонстрируют никаких усилий для выполнения этих, в общем-то, простых и совершенно законных требований. Всем уже ясно и видно, что акция носит мирный характер, что дорога не заблокирована, тем не менее, ничего не меняется. Значит, политические методы не работают и остается только сила.

Думаю, очень правильно и своевременно поставлен вопрос об организации контроля на границе между Азербайджаном и Арменией. Правда, некоторые путают контроль соответствующих служб на государственной границе с контролем на Лачинской дороге. Есть точка, откуда начинается так называемый "коридор", и эта точка находится на государственной границе. В этой точке должен быть установлен КПП, что естественно и соответствует международным нормам. На первых порах можно подключить к работе на этом КПП совместно с азербайджанской стороной представителей российско-турецкого мониторингового центра. Это будет в какой-то степени международный пост контроля.

Считаю абсурдными заявления с армянской стороны о несогласии с установкой КПП на въезде из Армении в Азербайджан. Более того, контрольно-пропускной пункт должен быть не только в этой точке, но и в других местах вдоль границы по всей ширине 5-километровой зоны, якобы контролируемой РМК. Тамошние грунтовые дороги, как видим, тоже используются под носом у миротворцев в незаконных целях. Установка КПП не означает закрытия Лачинской дороги, она как функционировала, так и будет функционировать. А то, что армяне пытаются противодействовать КПП, говорит как раз о том, что 5-километровый коридор используется ими для провоза личного состава, оружия и прочей контрабанды.

Вряд ли где-то в мире найдется страна, согласная на то, чтобы на ее территорию из соседнего государства ввозили что угодно безо всякого контроля. Два с половиной года, прошедших после войны, убедили нас в необходимости такого КПП. Ситуация ясна. Только азербайджанская сторона эти два с половиной года старалась делать все для того, чтобы в регионе больше не звучали выстрелы. И больше никто. Ни Армения, ни Россия, которая тоже своими действиями не оставляет нам выбора. Все чего-то ждут. Армяне, например, ждут выборов в Турции и результатов войны в Украине. Но Азербайджану нечего ждать. Мы должны освободить свои земли от армянских террористов, от незаконных вооруженных бандформирований. Потому что на сегодняшний день единственным источником угрозы для гражданского населения на территории Азербайджана является кишащая армянскими бандами зона временного размещения российского миротворческого контингента.

Более того, имеется информация, что по периметру вся зона РМК усеяна армянскими минами, произведенными в Армении после войны 2020 года. После освобождения этих территорий от незаконных формирований мы и здесь столкнемся с проблемой мин. И чем дальше, тем больше этих мин будет размещено.

Уверен, что предупреждения Президента Ильхама Алиева найдут свое практическое воплощение. Вооруженные силы Азербайджана готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего и завершить очистку территорий страны от армянских террористов.

Лейла Таривердиева