Армяне не смогли скрыть переброску оружия в Карабах

Автор: Мехти Ахмедзаде

Утром 5 марта армянская сторона в очередной раз совершила провокацию против Азербайджана, пытаясь снабдить оружием и боеприпасами своих боевиков в Карабахском экономическом районе нашей страны.

Согласно сообщению минобороны АР, в ведомство поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении в сторону территорий, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих эти незаконные военные перевозки. Поняв, что тайная схема раскрыта, армянские диверсанты открыли огонь, чтобы не было свидетелей. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Армянская сторона естественно, пытается возложить всю ответственность на Азербайджан, заявляя о том, что никакого военного груза не было. Но, как мы прекрасно знаем, у горе-соседей есть прекрасная привычка саморазоблачаться.

Пытаясь скрыть военное преступление, армянские СМИ распространяют фотографии, на которых замазаны тела ликвидированных диверсантов, но "под шумок" замазали и автомат, буквально торчавший из автомобиля, на котором пытались провести военный груз.

Как видно, благодаря чудесам фотошопа, оружие исчезло. Причем замазали настолько нелепо, что остались следы.

Давно пора понять, что Азербайджан не будет бездействовать пока Армения занимается террористическими актами. Напомним, что и ранее были установлены факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы. Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международную общественность о перевозке мин по указанному маршруту. Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении! Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район нашей страны является продолжением политики агрессии и террора со стороны Еревана.

Армения не прекращала свои провокации даже после 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец 30-летней оккупации наших территорий. Подобные акты агрессии и провокации демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана, что высказывания Армении касательно мирной повестки ни что иное, как лицемерие, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе.

Произошедшая сегодня армянская диверсия еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

Надеемся, что миротворцы, которые были изображены на фотографиях, также заметили оружие и боеприпасы. Минобороны, кстати, довело до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. РМК должен препятствовать попыткам армян перевозить грузы военного и иного назначения по другим маршрутам, что категорически недопустимо. Единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин.