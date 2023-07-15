Армянство оскорбляет тех, кто пережил блокаду Ленинграда или побывал в Варшавском гетто

После начала акции экоактивистов на Лачинской дороге, армянский агитпроп долго думал, как поиграть на эмоциях и заставить Москву применить "миротворческую" силу к протестующей молодежи. Зная чувствительность российского руководства к теме Второй мировой войны, агитпроп провел параллель между "блокадным" Ханкенди и блокадным Ленинградом, рассчитывая на взрыв, гром и молнии. Однако вместо сочувствия, эти нездоровые аналогии вызвали возмущение. Многие российские эксперты назвали такие параллели кощунством. Во-первых, потому что блокады зоны РМК в реальности не было. Во-вторых, упитанные талии армян, постановочные затемнения и пиршества в ресторанах Ханкенди вызывают не жалость, а совсем другие чувства. Сравнение сепаратистов, играющих в грязные игры, со страданием и героической стойкостью ленинградцев, не вмещается ни в какие рамки.

Не получив желаемого эффекта, армянский агитпроп направил свое внимание на Запад, предложив для сравнения с ситуацией в зоне временной дислокации РМК... Варшавское гетто.

"Такие сравнения оскорбительны и недопустимы", сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Во-первых, подчеркнула она, это ложь. Никакой "блокады" в Карабахе нет и никакие аналогии с реальными страданиями людей и реальными историческими фактами неуместны. Во-вторых, такие сравнения оскорбительны для тех, кто пережил блокаду Ленинграда или побывал в Варшавском гетто, и для их потомков. Да и в целом для всех нормальных людей.

"У меня по материнской линии были польские евреи. Правда, в Варшавское гетто они не попали, потому что их задолго до этого выслали после восстания из Польши на западный Урал. Однако меня подобная аналогия коробит и возмущает. Как можно так играть святыми понятиями? И в чем, собственно, армяне узрели параллели? Им что, нашили желтые звезды, подвергают там мучениям, душат в газовых камерах? Все проблемы, которые у них имеются, они создали себе сами. Может быть, они хотят сравнить свою нынешнюю акцию с восстанием в Варшавском гетто? Ну да, конечно, очень много "общего", особенно если посмотреть в соцсетях фото и видео с этой странной акции. А какие аналогии можно найти с блокадой Ленинграда? У них там хлеб в граммах по карточкам, массовая дистрофия, замерзшие на улицах? Если судить по выставляемым самими же жителями зоны РМК фото и видео, тамошние армяне как-то не похожи на умирающих от голода, на блокадников, на скелеты, обтянутые кожей. Здоровые и упитанные, дети краснощекие. Да на здоровье, зачем только врать? У нормального человека все это вызывает чувство недоумения", - сказала российский политолог.

По мнению Полосковой, все эти красочные сравнения рассчитаны не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю. И чтобы внешняя аудитория могла понять и сравнить, армяне используют такие аналогии. Тема блокадного Ленинграда - святая для России и постсоветского пространства. Тема Варшавского гетто - это боль еврейского народа и всего цивилизованного мира. Армянский агитпроп хочет это использовать, но получается коряво. Находит такая пропаганда отклик только у предубежденных людей, готовых все это воспринять, переварить и отреагировать должным образом.

Наша собеседница подчеркнула, что если до 44-дневной войны в России было достаточно людей, которые сочувствовали армянам Карабаха, то сейчас армянская тема сходит на нет. Население России, особенно центральной ее части, многие годы жило рядом с армянской диаспорой и знает, как та себя ведет, особенно армянская молодежь, помнит, как армяне постепенно захватывали все позиции в регионах.

"Так что у нас тут все всё понимают. И расчет армян делается больше на западную аудиторию. Не удивлюсь, если сейчас готовится какой-нибудь фейковый фильм о неимоверных страданиях армян. Что делать? Даже не знаю. Взывать к их совести бесполезно за неимением оной. Еще остается какая-то надежда воззвать к благоразумию, но и она тоже очень слаба. Если люди, захватившие и удерживавшие почти тридцать лет чужие земли, живущие в чужих домах, несмотря на все, что вокруг них происходит в последние три года, так и не пробудились, значит, они безнадежны. Знаете, в Калининградской области есть город Светлогорск. Это единственный не разрушенный немцами город. Они просто оттуда ушли, и тамошние дома потом в порядке репараций раздавались переезжающим советским гражданам. Когда я бываю там и хожу по городу, мне лично бывает не по себе. Хотя не я живу в этих чужих домах", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева