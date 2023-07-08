Армения проиграла не только войну...

Автор: Лейла Таривердиева

После 44-дневной войны многие признавались, что даже в период тридцатилетней оккупации не испытывали такого презрения к агрессору. Почему? Потому что армяне не смогли проиграть достойно. Не по причине слабости и никчемности своей армии, а по причине нездоровой идеологизированной ментальности. Проигрывать нужно уметь. Это умеют настоящие воины и сильные духом нации. Наши же соседи не способны ни на честный выигрыш, ни на достойный проигрыш.

Армянам не стоит думать, что мы забыли, как ими была "выиграна" Первая карабахская война. Армянские оккупанты перешагнули через человечность и пришли к своей "победе" по трупам тысяч невинных жертв - азербайджанских детей, женщин и стариков. Они расправлялись с безоружными людьми, сея страх и панику, а чужие земли для них завоевывали силой оружия наемники и третьи страны. Во что армяне превратили свои якобы "исторические земли" за годы оккупации - у всех перед глазами. Это была "победа", которой ни один уважающий себя народ не стал бы гордиться. Но армяне гордились.

Были ненависть и гнев по отношению к агрессору, но они сменились презрением после Второй карабахской войны. В век соцсетей ничего невозможно скрыть, и лицо агрессора предстало во всем своем жалком обличии. Армянские пропагандисты обольщаются, утверждая, что в Азербайджане якобы пестуют ненависть к Армении. Ну что вы, такой противник не заслуживает ненависти, он заслуживает только презрения. Оно появилось после войны, когда Армения вместо того, чтобы принять поражение достойно и встать на путь исправления того зла, что сотворила за тридцать лет, стала вести себя нагло и прибегать к подлым приемам.

Почуяв, что заступники не против считать ее не проигравшей стороной, Армения совсем вошла в роль. И сегодня ведет себя так, будто не она потерпела сокрушительное поражение. Конечно, условия для этого создали внешняя поддержка и управление страной извне, однако этот факт ничуть не разукрашивает образ наших соседей. Если не хватает своего ума и совести, тут уж никто не виноват. Очень смешно слышать, как Ереван под диктовку сюзеренов требует от Баку каких-то компромиссов и уступок, как размахивает международным правом, пишет жалобы в различные инстанции, требуя призвать Азербайджан к ответу (?!). Ни у кого не возникает чувства дежавю? Помнится, все годы так называемых переговоров от Азербайджана, двадцать процентов территорий которого были оккупированы и уничтожены Арменией, тоже требовали каких-то уступок и компромиссов. Удивительно - и потеряв земли, и вернув их войной, Азербайджан должен идти на компромиссы с агрессором? Как это так? Капитулянт пытается диктовать условия победителю? Такого в мировой практике еще не было.

Документ от 10 ноября 2020 года был актом о капитуляции Армении, хотя и не носил такого названия. Это не было соглашение о прекращении огня как в 1994 году или перемирии. Это была - без лишнего романтизма - капитуляция агрессора. Опекуны Армении всегда старались щадить ее чувства. Не хочет Пашинян подписывать документ в прямом эфире, чтобы не ронять достоинство? Не надо, не заставляйте, пусть бедняжка подпишет где-нибудь за углом. Не хотят армяне, чтобы мирный договор выглядел как акт о капитуляции? Не вопрос - весь мир начинает суетиться и сглаживать углы, чтобы не дай бог не задеть тонких струн армянской души. Конечно, в конце концов все будет так, как того требуют международное право и интересы Азербайджана, но время то уходит. Скоро три года как закончилась война, а весь мир продолжает сюсюкать со страной, виновной в геноциде, этнических чистках, оккупации и вандализме, и вдохновляет ее на разговоры о "компромиссах". А капитулянт при этом старается, прячась за спинами опекунов, наносить удары, выдирать себе дивиденды и создавать условия для очередной агрессии.

О том, как действуют армянская политика и дипломатия, ярко свидетельствует недавний инцидент на чемпионате по каратэ в Грузии. Армянская соплячка, проигравшая поединок азербайджанке и вместо полагающегося после боя рукопожатия ударившая ее по лицу, это воплощенный образ Армении. Страны, не способной к достойному поражению. И хотя не имеющую понятия о спортивном поведении армянку и пытались вывести из-под "удара", в конце концов пришлось лишить ее медали и отправить домой. Или же возьмем безобразный инцидент с азербайджанским флагом на открытии Чемпионата Европы в Ереване. Истинный сын Армении героически поджог флаг, потому что знал: в зале нет ни одного азербайджанца и ответ ему не прилетит. Нашу делегацию заведомо не включили в число участников церемонии, якобы заботясь о ее безопасности.

Вообще, армянский патриотизм демонстрируется очень выборочно и только в безопасных для жизни ситуациях. Армения дала более 11 тысяч "пацифистов"... пардон - дезертиров во время Второй карабахской войны. То есть более 11 тысяч здоровых мужиков с оружием бежали с фронта - кто прятался в лесах и подвалах, кто, переодевшись в женское платье, переползал в Армению. После войны же взыграли смелость и патриотизм в армянском понимании. Заключается он в неспортивном поведении, сожжении флагов и болтовне по мобильнику во время исполнения турецкого гимна. Да уж, для такого требуется просто невероятная смелость.

Кто-то ждет от нас понимания и терпения, кто-то пытается проводить параллели между двумя карабахскими войнами. Но между этими войнами есть одна очень большая разница - в начале 90-х Армения захватила чужие земли, а в 2020-м мы освободили свои собственные. Да, потерять то, что тридцать лет считали своим под гарантии держав, избавляться от мифа о своей непобедимости и доблести - это тяжело. Но достойное поведение могло бы сгладить эти психологические проблемы и не дало бы им превратиться в психические. Азербайджан - тюркская страна с соответствующими воинскими традициями и представлениями о воинской чести и дипломатии. Здесь не принято воевать с безоружными, унижать и без того униженного и топтать проигравшего. Несмотря на все то зло, что армянство принесло азербайджанскому народу, он протянул бы руку противнику, если бы тот повел себя достойно и проявил готовность все исправить.

Но противник наш оказался на такое не способен. С каждым днем армянская сторона только усугубляет свою вину и ухудшает отношения. Сегодня она уже не может рассчитывать на те отношения, которые могли сложиться, поведи она себя иначе. Теперь для установления нормальных отношений и хоть какого-то доверия к себе ей будет мало подписать мирный договор. Ей нужно будет принести публичные извинения перед Азербайджаном и азербайджанским народом за все причиненное ею зло.

Если внешние игроки подвязывают армянам слюнявчик, не следует думать, что кашей их кормить будет Баку. Здесь ничего не забыли. Все совершенные армянами преступления зафиксированы, задокументированы и собраны в ожидании часа "х". Пусть армянскую сторону не вводит в заблуждение тот факт, что Азербайджан не забрасывает международные инстанции жалобами и исками. Армении не удастся уйти от ответственности, просто удар будет нанесен тогда, когда в Баку сочтут, что для этого обеспечены все условия. В Азербайджане умеют ждать.