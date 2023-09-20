Генеральная уборка в Карабахе – а ведь Азербайджан предупреждал

Автор: Лейла Таривердиева

Видит бог, Азербайджан очень старался избежать военной развязки сложившейся в регионе в последние недели напряженности. Но не получилось.

Страшные новости начали поступать с самого утра вторника. В течение всего нескольких часов было совершено два террористических акта. В результате подрыва мин, свежезаложенных армянами на территории строящейся дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в Ходжавендском районе погибли шесть человек. Одновременно армянская сторона начала массированный обстрел азербайджанских позиций. Если на обстрелы можно было ответить просто ликвидацией огневых точек противника, теракты с минами требовали уже более жесткой реакции. Потому что в данном случае налицо были все признаки объявления Азербайджану террористической войны. И если не принять жестких мер сейчас, это могло бы превратиться в систему.

Меры были приняты. Очень жесткие. Сепаратистам и незаконным армянским формированиям вкупе с остатками ВС Армении мало не показалось. В лентах снова замелькали долгожданые новости о том, сколько позиций противника было уничтожено, сколько перешло под наш контроль, сколько и какие виды вооружений превращены точечными ударами азербайджанских дронов и артиллерии в пыль. Принимаемые меры носят локальный характер, удары наносятся с ювелирной точностью, что доказывают ролики от Минобороны. Конечно же, вокруг действий Азербайджана вертятся слухи и инсинуации. Но это нормально, так и должно быть, когда ты победитель.

Нельзя сказать, что происходящее стало неожиданностью. В какой-то степени в Азербайджане ее ждали. И не потому, что азербайджанскому народу так хочется воевать. Вовсе нет. Просто события последних месяцев показали, что без жесткого наказания армянская сторона не придет к осознанию реалий. Ситуация становилась все хуже и хуже, сепаратисты наглели не по дням, а по часам, а в Ереване, обласканные вниманием новых покровителей, перестали говорить о мире и все чаще пытались, пардон, тявкать на Баку. Армения, вдохновленная на удивление массовой поддержкой, до того осмелела, что позволила себе угрожать Азербайджану вмешаться в ситуацию, если он начнет наводить порядок в зоне РМК. Все говорило о том, что наведение порядка неизбежна. Тем не менее, Баку очень старался избежать кровопролития. Какие-то подвижки едва наметились в начале недели, когда была разблокирована дорога, ведущая из Агдама в Ханкенди и появилась надежда, что удастся погасить огонь через взаимодействие и гуманитарные акции. Но не удалось. Потому что сепаратистам не нужен хлеб, им нужна только кровь, на которой они будут делать себе политический капитал. Боже упаси - никто в Ханкенди и не думает, что сможет что-то противопоставить Азербайджану. Расчет на внешние силы, которые остановят Баку, не дадут, не позволят, защитят и так далее. Голоса внешних сил уже слышны, и звучат они как-то даже цинично - погибших от мин, конечно же, жалко, но Баку долже немедленно прекратить боевые действия, отвести войска и далее по списку.

Не слишком ли много Азербайджан всем "должен"?

Теракты 19 сентября стали последней каплей, переполнившей терпение. Через несколько дней третья годовщина начала Второй карабахской войны. Уже три года, как регион мог бы встать на мирные рельсы, сотрудничать и развиваться. Почему же этого не произошло? Кто ищет ответа на этот вопрос, пусть обратится к армянам.

Трудно найти более неблагодарный народ, чем наши соседи. Несмотря на все то зло, что армянство принесло региону и азербайджанскому народу, Азербайджан после войны протянул руку поверженному врагу. Поверженный враг эту руку оттолкнул и стал искать себе новых союзников для продолжения черного дела. Как не странно - нашел. Наметившиеся было позитивные тенденции в отношениях между азербайджанцами и армянским меньшинством были разрушены вмешательством извне и недобросовестностью российских миротворцев. Понятно, что военные - люди подневольные и выполняют приказы партии и правительства. Тем не менее, именно они уже три года олицетворяют Россию для азербайджанского народа, и за это время образ северного соседа был чувствительно обезображен. Всем понятно, что большое количество тяжелых вооружений, бронетехники, радиоэлектроныне средства, мешающие гражданским самолетам, свежие мины - все это было получено и доставлено до акции экоактивистов именно под покровительством РМК. Есть десятки свидетельств передислокации армянских банд под прикрытием российского флага. Это не скроешь.

Заявления, звучащие сегодня с разных сторон, не заслуживают большого внимания. Тем более не заслуживают внимания заявления, доносящиеся из тех столиц, которые в значительной степени виноваты в сегодняшней ситуации. Безоглядная и нелогичная поддержка Армении западом только усилила у Еревана манию величия и дала надежду, что ему выпал новый шанс что-то себе урвать. Посмотрим, сколько из тех, кто будет призывать Баку прекратить боевые действия, вспомнят, что послужило толчком к их началу. Посмотрим, кто заговорит об армянских терактах и шести погибших граждан Азербайджана. Посмотрим.

Азербайджан уже вышел из того "возраста", когда корректируют свои действия в зависимости от того, кто и что скажет. Он очень долго пытался привлечь внимание мира к реальным проблемам, но пробить стену непонимания и неприятия не удалось. Никто не хочет видеть, что территория проживания армянского меньшинства и после 44-дневной воны остается "серой зоной", где происходит черт знает что. Эта зона фактически не контролируется, там не действуют законы Азербайджана и международные правовые нормы. Безобразное шоу с "голодом" заслуживает очень внимательного изучения криминалистов. Думается, после того, как на этой территории будет установлен конституционный порядок, вопросом займутся соответствующие органы. Потому что история с "голодом" очень темная. К ней причастна и сепаратистская верхушка, и засланец Варданян, и прочие преступные элементы. Десятки тысяч людей держать полгода в черном теле, скрывать продукты, сажать население на талоны в то время, как закрома местных олигархов, рестораторов и прочих пиявок ломятся от запасов - это преступление против армянского народа. Только сам армянский народ ищет виновника своих бед совсем не там.

После перекрытия Лачинской дороги для бесконтрольного проезда армян и миротворцев, "серая зона" осталась вариться в собственном соку. Скопившаяся в сепаратистской среде внутренняя агрессия и количество преступных элементов на единицу площади привели к тому, что начала разрастаться численность незаконных вооруженных формирований. Оружие и техника у этих банд имелись (спасибо РМК), а личный состав стал пополняться за счет массовой безработицы. После начала акции экоактивистов в зоне РМК были прекращены работы на незаконно эксплуатировавшихся сепаратистами рудниках, остановлены другие производства, питавшиеся за счет поставок из Армении. Образовалась масса бесхозных лиц мужского пола, которым ничего не оставалось, кроме как идти по контракту на незаконные позиции и ставить свои жизни под угрозу. В Ереване всячески отказываются от своих подразделений в Карабахе, однако напомним, что их ротация производилась из Армении, и только после перекрытия Лачинской дороги все это прекратилось.

Кстати, армянская сторона открещивается также от 4-го пункта Трехстороннего заявления. В Ереване утверждают, что этот пункт выполнен полностью, потому что в Карабахе нет ВС Армении, а только местные формирования. Спешим разочаровать - данный пункт предусматривает вывод не конкретно подразделений ВС Армении, а армянских вооруженных формирований вообще. Так что основополагающий пункт договоренностей, без которого просто невозможно двигаться дальше, остался невыполненным. И сейчас азербайджанская сторона именно этим и занимается. А что делать? Все приходится делать самим. Потому что никто, абсолютно никто не заинтересован в нормализации и решении проблем.

Уже много времени Баку настойчиво обращает внимание посредничающих стран на ведущуюся под носом миротворцев незаконную военную деятельность. На рытье окопов и траншей, строительство постов, обустройство позиций и огневых точек, передислокацию тяжелой техники и артиллерийских орудий. Все это фиксируется азербайджанской стороной. Постоянно говорится о новых случаях минирования армянами уже освобожденных территорий, смертях среди гражданского населения, диверсиях и готовящихся терактах. Кто-нибудь принял меры? Никто. Никто не только не принял меры, не поставил армянам на вид, но даже вообще не говорил о творимых армянской стороной преступлениях. И восток, и запад постарались не обратить внимание на обнаруженные в Лачине десятки мин армянского производства, выпущенных уже после войны. Это факт ясно свидетельствовал о том, что Армения продолжает сеять смерть. Или возьмем последние теракты - как мины могли появиться на строящейся дороге в Ходжавенде? Эта местность была проверена саперами вдоль и поперек. По тому же месту сотни раз без проблем проезжали транспортные средства, а утром 19 сентября 2023 года там вдруг появились армянские мины. Это не военная дорога, на ней работают гражданские лица, мирные строители, а мины были заложены именно для уничтожения мирного населения. После новости о терактах и гибели за одно утро шести азербайджанцев, в армянских медиа загремели праздничные салюты. Армяне еще не знали, что последует за этим. Теперь салюты сменились жалобным воем и призывами "спасайте меня все".

Армянская сторона сделала все, чтобы ситуация обострилась. Она сама буквально напрашивалась на наказание, приближала антитеррористические меры как могла. Она срывала договоренности и блокировала все инициативы Баку. Делалось это в расчете на поддержку внешних игроков. В частности, большие надежды возлагались на США и Францию, и в какой-то мере они оправдались - на Баку все последние месяцы оказывалось беспрецедентное давление с целью заставить его признать экстерриториальность Лачинской дороги и согласиться на некие международные механизмы налаживания отношений с сепаратистами.

Между тем, Баку предлагал самые лучшие варианты развития ситуации, проявлял добрую волю и безграничное терпение. Но даже у безграничного терпения есть предел.

Армяне не могут сказать, что их не предупреждали, чем все закончится, если они не прекратят свои деструктивные действия. Азербайджан настойчиво и постоянно призывал Армению вывести из Карабаха свои собственные и прочие армянские подразделения. Когда в начале сентября случилось столкновение на границе и из Баку предупредили, что игры закончились, в Ереване только похихикали. А напрасно.

Зачистка незаконных формирований, о возможности которой Баку давно предупреждал сепаратистов и Ереван, началась. После терактов в Ходжавенде она была неизбежна. Несмотря на международные обстоятельства, на Генассамблею ООН и прочие факторы, откладывать огневую терапию было уже невозможно. Как заметил один из разумных армянских блогеров, сепаратисты понимают только язык бомб.

Все делается локально и очень грамотно, легитимные военные объекты уничтожаются точечными ударами. С армянской стороны не пострадал ни один гражданский объект и ни один мирный житель. Распространяемые сепаратистами фейки не заслуживают внимания. Более того, азербайджанская сторона обратилась лично к жителям РМК, призвав не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Армянскому меньшинству также созданы условия для того, чтобы переждать в безопасных местах, специально открытых для местных жителей. Причем, когда все закончится, они будут возвращены на места постоянного проживания. То есть никто не собирается под шумок освобождать Карабах от армян. Азербайджан опять проявляет гуманизм и добрую волю.

Откровенно говоря, азербайджанский народ уже устал проявлять гуманизм и добрую волю. Очень устал.