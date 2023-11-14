Армянская церковь хочет вернуться в игру. Или ее возвращают?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская церковь, являющаяся первопричиной всех несчастий армянского народа, затеяла новую игру с расчетом на перспективу. Несколько дней назад в Эчмиадзине состоялась сходка, на которой высший духовный совет ААЦ под руководством католикоса Гарегина постановил сохранить "арцахскую епархию". То есть, несмотря на самоликвидацию так называемого "арцаха", ААЦ собирается сохранить несуществующую епархию хотя бы на бумаге, чтобы иметь возможность забрасывать эту тему в международный дискурс, а также использовать ее при возникновении у какой-нибудь из европейских структур или политических кругов очередных планов по "спасению" христианского мира.

Над сказать, "христианская карта" - это последнее оставшееся у армянства и его покровителей оружие против Азербайджана. Религиозный фактор упорно навязывался армянами и их опекунами мировому общественному мнению в качестве первопричины карабахского конфликта, чтобы скрыть за этим незаконные территориальные притязания и военную агрессию Армении. Религиозный фактор, как уже можно наблюдать по многим признакам, раскручивается как причина всего, что произошло в освобожденном Карабахе в сентябре-октябре этого года. Об этом говорят и в Армении, и на европейских площадках. Европейские политики и эксперты, а также одиозные организации соответствующего толка позволяют себе обвинять Азербайджан в преследовании христиан, имея в виду, конечно, армянское население Карабаха. Думается, не только армянству выгодно возвращение на "доску" ААЦ. Ее участие в пропагандистских кампаниях придаст им некой эпичности.

У армян, покинувших Карабах, масса забот и проблем, которые богатое и влиятельное мировое армянство почему-то не торопится решать. А предводитель несуществующей "арцахской епархии" Вртанес Абрамян внушает карабахским соплеменникам, что "неправильно возвращаться к нормальной жизни и думать только о собственном благополучии". Какой цинизм, однако. Только Абрамян и купающаяся в золоте и миллионах армянская церковь имеют право думать о собственном благополучии, а массы должны оставаться декорацией "армянских страданий".

Решение Эчмиадзина вызвало всплеск энтузиазма у различных асоциальных элементов, вроде "Пьеро" сепаратистской тусовки Артака Бегларяна, которого в сообщении СМИ о заседании в Эчмиадзине тоже называют главой "арцахской епархии". Получается, что у несуществующего филиала ААЦ даже два предводителя, а безработный Бегларян, наконец, нашел себе работу.

Есть еще бывший предводитель несуществующей епархии - проживающий ныне в США Паргев Зрбазан (в миру Гурген Мартиросян). Он уехал в Штаты после 44-дневной войны и теперь любит родину из-за океана. Но продолжает вести деструктивную пропаганду и оттуда, обещая вернуться и возглавить новый крестовый поход. Сейчас он лечится - растрачивает награбленные в бытность архиепископом деньги паствы. О Паргеве в армянских источниках всегда отзывались как о легендарной и харизматичной личности.

Пока первый предводитель "арцахской епархии" ждет в Штатах Грин-карту, ААЦ, говоря словами Абрамяна, создает "благодатную среду для посева семян возвращения". Под благодатной средой подразумевается создание определенного психологического настроя и пропагандистского фона. ААЦ стала богаче самой Армении благодаря таким манипуляциям, она всегда паразитировала на проблемах армянского народа. Главная задача церкви сейчас - это не позволить гнойнику рассосаться. Завершение конфликта создало хорошую возможность для оздоровления армянской нации, однако Эчмиадзин не может этого допустить, не хочет выпустить инициативу из рук. Ведь чем больше проблем у народа, тем больше надежд он связывает с ААЦ. А ААЦ, в свою очередь, старается поддерживать, пусть даже искусственно, уровень "страданий" в обществе, чтобы иметь возможности через это давить и на власти. Церковники призвали Никола Пашиняна "отказаться от пораженческого мышления и не принимать самостоятельных решений, связанных с общенациональными вопросами". Сказано это было после известного заявления армянского премьера о признании территориальной целостности Азербайджана. Церковь была очень возмущена такой самодеятельностью Пашиняна, который даже не подумал посоветоваться с патриархами ААЦ, которым, дескать, виднее, что нужно Армении и армянскому народу.

Демонстративно сохраняя "арцахскую епархию", Эчмиадзин, можно сказать, накладывает лапу на мирный процесс. Последний и без того идет со скрипом и сопровождается множеством проблем. ААЦ же хочет закрепить за собой право вмешиваться, выступая от имени армян, выехавших из Карабаха, как адвокат своей паствы. Между тем, у ААЦ в Карабахском регионе Азербайджана гораздо меньше прав, чем у пастуха из какого-нибудь Касапета. Этих прав у нее практически нет. Она не имеет права ни на души карабахских армян, ни на оставшиеся на освобожденных землях храмы.

Однозначно, что армянская церковь приготовилась к провокации.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

Директор Центра истории Кавказа, политолог, историк Ризван Гусейнов:

"Информация о том, что Эчмиадзинский высший духовный совет собрался и принял решение о продолжении деятельности "арцахской епархии", наводит на определенные размышления. Такое собрание могло пройти намного раньше. Но прошло оно именно сейчас. Почему? Думаю, что внешние кураторы Армении приняли решение, и не самое главное, что "арцахская епархия" будет продолжать деятельность непонятно где. Суть в том, что все это - часть политической игры с попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана, поскольку речь идет о культовых сооружениях, находящихся на территории нашей страны.

На освобожденных территориях находится много средневековых албанских и других христианских храмов, в том числе армянских, построенных в период оккупации. Это совершенно разные списки, и судьба каждого храма будет соответствовать тому списку, в котором он находится. Если речь идет о древних албанских храмах, то они находятся под охраной Азербайджанского государства, которое и будет решать все связанные с этими памятниками вопросы. Если речь идет о любых постройках, возведенных в период оккупации, то их судьба будет решаться отдельно.

В настоящее время на освобожденных территориях проводится перепись всех религиозных памятников, в том числе христианских. Все это составные части богатого культурного и духовного наследия азербайджанской земли, которое охраняется государством.

Мне лично непонятно, как армянская церковь намерена держать у себя на балансе церкви, которые к ней не относятся. Это создает прецедент, и азербайджанская сторона должна принять происходящее во внимание, держать под постоянным контролем и давлением. Азербайджан должен поднимать эту тему в христианском мире, среди иерархов христианских церквей, чтобы показать, что именно армянская церковь с центром в Эчмиадзине изначально стояла за армяно-азербайджанским конфликтом и сегодня продолжает ту же подрывную деятельность.

Думаю, что соответствующие структуры и эксперты Азербайджана учтут эту подрывную деятельность Эчмиадзина и примут необходимые меры".

Глава Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили:

"Хотят сохранить "арцахскую епархию"? А что это такое?

Возьмем, например, Агдеринский район Карабахского экономического района Азербайджана, освобожденный полностью в результате антитеррористических мероприятий сентября. Этот район содержит богатый пласт наследия Кавказской Албании. Часть его территорий была освобождена во время 44-дневной войны, теперь он освобожден от оккупации полностью. На территории Агдеринского района официально зарегистрированы около 50 албанских церквей. Три из них можно отметить особо. Это Гянджасарский монастырский комплекс, считающийся жемчужиной албанского наследия Карабаха, и Амарасский комплекс. Они оба относятся территориально к Агдеринскому району. Ранее территориально относился к этому району и Худавенгский монастырь, теперь, после изменений в административном делении районов, он находится на территории Кяльбаджара.

Мне еще не довелось побывать в Гянджасаре и Амарасе. Но должен сказать, что даже в советское время в Гянджасарском монастыре сохранялись албанские петроглифы. Это известный факт. Об этих петроглифах много писал в свое время священник Иосиф Орбели. Его книга, в которой содержалось подробное описание Гянджасарского и Амарасского монастырей, исчезла, только один ее экземпляр был случайно найден. После выхода книги Орбели армяне поняли, какую угрозу содержащаяся в ней информация представляет процессу присвоения албанских церквей. В Армении утверждают, что такой книги вообще никогда не существовало, была только рукопись. Но это не так. Книга была и доказывала, что Гянджасарский и другие храмы принадлежат Албанской церкви. О том, куда исчезли петроглифы из Гянджасара, можно узнать из книги Фуада Ахундова. А все придуманные армянами мифы появились после того, как храм был переиначен в армянский.

Есть серьезные источники, подтверждающие принадлежность указанных храмов Албанской церкви. Думаю, когда в храмах начнутся работы по реставрации и консервации, будут проведены и археологические раскопки. Все это позволит правде выйти наружу".